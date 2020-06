”Pongan huevos y laburen”: Viviana Canosa explotó contra los políticos en vivo

Vivana Canosa protagonizó hoy un momento de máxima furia y enojo al aire mientras entrevistaba a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. De cara a lo que será una nueva extensión de la cuarentena y respecto a cómo la política manejó la pandemia, la conductora explotó.

”Vos tenes ovarios, Patricia. Te pueden amar o te pueden odiar pero los tenés”, señaló la conductora en referencia a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

”Yo se que en esta situación, la angustia no te manejaría. No podemos dejarnos manejar por la angustia”, señaló Viviana Canosa. ”Yo quiero decirles algo como ciudadana: a mi no me maneja la angustia”, sentenció.

”Yo manejo una casa con un padre de 76 años, una hija de 7 años, mantengo mi casa, vengo a laburar, contengo a todos mis equipos de laburo, pago sueldos a la gente que no labura. A mi no me vengan a hablar de que gobiernan con angustia”, señaló. ”Pongan huevos y laburen queridos, que para eso los votamos”, completó.

‘‘No nos vengan con que son 15 días, y después 15 días más. No se puede joder más con la salud mental de la gente ¡no gobiernen con angustia, fúmensela!”, remarcó Viviana Canosa. ”Que se la fumen sus esposas, sus amantes, su marido, no me importa. Tenemos a 45 millones de personas con los huevos en la garganta que no pueden más, esos si tienen angustia”.

”No gobiernen con angustia, se los pido por favor. Nunca me regalaron nada, no me puedo bancar que me digan que gobiernan con angustia, lo lamento. Sáquense la angustia y tírenla al lado de la cama”, completó la conductora. /La 100