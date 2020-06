En Salta la mora de alquileres oscila entre el 24 y el 45%

La situación económica de la Argentina y el mundo está siendo afectada por la pandemia del coronavirus y uno de los sectores donde hubo gran incertidumbre fue el inmobiliario. Juan Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta explicó por CNN Salta 94.7 MHZ que la morosidad oscila entre el 24% y el 45%.

“En Salta tuvimos una grata sorpresa y es que el sector fue exceptuado y pudo comenzar a trabajar y evitó el corte en la cadena de pago que es muy importante cosa que no sucedió en el resto del país donde los conflictos crecieron”.

Por Regreso CNN explicó que cuando volvieron a las oficinas “nos encontramos con un mercado demandante, pero hay que advertir que el sector comercial y de viviendas son realidades muy diferentes”.







Muchos afectados por la reducción de sus salarios, y también por los despidos tienen problemas para afrontar el compromiso de pagar mes a mes la cuota de alquiler. “En el caso de pequeños comercios y viviendas las moras alcanzan el 24%; sin embargo en el caso de grandes comercios, donde hay mucho personal a cargo se habla de moras de hasta un 45% de los compromisos”.

También explicó que muchos terminaron haciendo acuerdos y rescindiendo contratos porque no podrían seguir afrontando las cuotas. “Los trabajadores independientes son los más afectados porque muchos no pudieron continuar con sus actividades y no cobraron nada”.

Finalmente explicó que se avizora mayor estabilidad gracias a la apertura de la obra privada. “Nosotros indirectamente formamos parte porque participamos de la venta de loteos y propiedades en pozo. Esto a diferencia de otras provincias donde las actividades siguen paralizadas”.