Tinelli anunció que se separó

Este domingo, Marcelo Tinelli anunció su separación de la modelo y empresaria Guillermina Valdés. “Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de ShowMatch.

El rumor de crisis en la pareja pisaba cada vez con más fuerzas en las últimas semanas y lo fundamentaban diciendo que desde el regreso de Esquel no se habían vuelto a mostrar juntos en redes sociales. “¿Estás separada?”, le preguntaron a la modelo en noviembre de 2019 en un programa de televisión. “No, es mentira. Es como escuchar decir: ‘¿Te teñiste el pelo de blanco?’ Y decís ‘No, no lo tengo blanco’, pero bueno... Son cosas del medio que no sé bien de dónde salen. Cuando hay una crisis o algo, decís ‘bueno, me hago cargo’ pero cuando no hay nada de nada”, respondía Guillermina.

Las últimas imágenes juntos se publicaron a principios de abril, cuando Marcelo Tinelli cumplió 60 años y lo festejó en esa ciudad rodeado de su familia, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. El conductor compartió en sus redes algunos de los regalos de cumpleaños que le hicieron sus hijos, e hizo el desafío viral en pareja que fue furor, surgido de la aplicación Tik Tok.

En febrero, ambos se saludaron por el Día de los Enamorados y, en ese entonces, el conductor de ShowMatch había deslizado sus ganas de casarse con la empresaria y actriz. “Queremos casamiento con Guille. Saludos desde Comodoro Rivadavia”, le escribió por entonces un usuario a Tinelli. La respuesta del productor fue contundente: “Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano”, aseguraba Marcelo en Instagram. Pero, sin embargo, el domingo pasado en el festejo por el Día del Padre, la modelo no publicó ningún mensaje en las redes para saludarlo.

La historia de amor de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés empezó en medio de un gran escándalo allá por el 2012, cuando la modelo se había recién separado de Sebastián Ortega. A los dos años llegó Lorenzo, el primer hijo de la pareja, y el amor quedó completamente afianzado. Pero no todo fue color de rosa, ya que Guillermina y Marcelo tuvieron que enfrentar algunos altibajos y una separación que conmocionaba al espectáculo pero que se resolvió al poco tiempo.

A fines del año pasado, el conductor de ShowMatch expresó en una entrevista lo enamorado que se sentía de la modelo y lo feliz que estaba con su familia ensamblada. “La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020. Los dos sentimos mucho amor, hemos formado una familia hermosa, nos queremos y nos cuidamos. La chance siempre está. Sería una linda confirmación”, había declarado.

Por su parte, Guillermina Valdés, hasta el momento, no se refirió al tema. Este sábado, mostró una tierna imagen de Lorenzo junto al siguiente escrito. “No suelo mostrar a mis hijos en las redes, pero este momento queri?a compartirlo. Cuarenteneando y pasando de aburrimiento en aburrimiento (yo le digo que esto, lo va a convertir en una persona ma?s creativa)”, escribió junto a una dulce postal donde Lolo, su hijo aparece usando un pijama de Star Wars. Y este domingo, por la mañana, poco antes de que su ahora ex pareja comunicara la noticia, sólo realizó un posteo con una impactante fotografía de mariposas azules con el siguiente mensaje: “Buen día, esto es real, en algún lugar del mundo”.

“Venían en crisis, con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Guillermina se había sacado la alianza en mayo”, contó el periodista Ángel De Brito en sus redes sobre esta inesperada ruptura de una una relación a la que muchos la juzgaron y la vieron como una traición en sus inicios. Sin embargo, Marcelo y Guillermina supieron enfrentarse a todo y se jugaron durante ocho años por amor.

