Coronavirus en Salta: Desmienten que haya casos en Metán

Desde el COE de esa localidad indicaron que no tienen hisopados pendientes ni tampoco enviaron muestras a analizar luego que se difundiera que una mamá y su hijo podían estar infectados.

La gerente del hospital Del Carmen de Metán, doctora Mabel Annavella Balbuena, desmintió en una conferencia de prensa brindada por el Comité Operativo de Emergencia (COE) de esa localidad que haya casos confirmados de COVID-19. Esta mañana, un rumor periodístico daba cuenta que una mamá y su hijo, que habrían vuelto de Buenos Aires, podrían haber contraído el virus.

La médica aseguró que no tienen hisopados pendientes ni tampoco se mandaron muestras al laboratorio capitalino, por lo que no están esperando ningún resultado. “Si llegase a ver un caso positivo, que no estamos exentos de eso, ese día se va a recibir la información oficial de Epidemiología, la va a recibir el hospital primero. En reunión del COE es como se va a informar a la comunidad para que todos sepan. Hay demasiada paranoia en la calle”, dijo.

Asimismo, destacó que si bien hay varios repatriados de Metán en la provincia, todos están cumpliendo con la cuarentena obligatoria en hoteles dispuestos por el COE provincial en la capital salteña.

“Cuando vienen esas personas, que son metanenses y están en todo su derecho de volver, tienen que venir con todos los papeles en regla, una de las cuestiones es que tengan el PCR negativo de 72 horas antes, eso se está exigiendo”, expresó.