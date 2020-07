El “Puma” Garnica, goleador histórico del "Santo"

Rodolfo “Puma” Garnica fue un delantero salteño destacado en los '80. La descollante actuación en los torneos Evita le sirvió para llegar a Juventud Antoniana, equipo de sus amores y formó parte del mítico equipo de Kairuz, de 44 partidos invictos en el Regional.

Además jugó en la selección Argentina en un preolímpico de Venezuela. Ahí compartió concentración con jugadores lustres como Ubaldo “Pato” Fillol, y Gilberto Funes. Además jugó en equipos de primera como Unión, Chacarita, Rafaela y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.



Garnica, en dialogo exclusivo con InformateSalta se refirió a sus comienzos y su llegada a Juventud.” A los 7 años comencé a jugar el campeonato “Evita”, las canchas eran de tierra. Fuimos a jugar un cuadrangular y en la final hice 6 goles y ahí estuvo presente el técnico de Juventud Pedro Medina. Yo quería jugar en el Santo, así que me junte con cinco amigos y me presenté a las pruebas que se hacían de febrero a marzo. Apenas me vieron me reconocieron y así quedé en el club”, aseguró el Puma.

El ex delantero, también recordó con mucho orgullo y humildad, que su familia lo apoyó mucho en sus comienzos y que de pequeño no podía pagar una entrada. “Mi mamá con su maquina de cocer me pegaba el numero 8 en mi camiseta. De changuito no podía pagarme la entrada para ver los partidos de Juventud y me paraba en la puerta de la cancha y ayudaba a llevar los bolsos de los jugadores así podía entrar”, dijo.







Triunfador de nacimiento y su destino estaba marcado con marrón, azul y blanca. Su debut no se hizo esperar, pero en su camino tuvo que cargar la presión de igualar o superar al superlativo “Ardilla” Rivero, a quien tenía que reemplazar. “Mi debut fue ante Comercio, ingresé en el segundo tiempo e hice un gol. ¿La gente preguntaba, quien es ese negrito? Supongo que a los hinchas le gustaba que yo iba al choque siempre y encaraba al arco rival”.

Adrián Cuadrado, ex jugador y amigo, destacó las virtudes del Puma: ”Era un gran cabeceador, no era alto pero ubicaba la pelota donde quería. Era ganador, perseverante y no le gustaba perder ni al Tateti. Entendía el juego y siempre estaba en el lugar justo para hacer los goles. Excelente persona”, aseguró.

También recordó su mejor momento y la convocatoria a la selección Argentina. “El llamado de la selección no me lo esperaba, pero creo que fue porque ese año hice muchos goles en los Nacionales. Yo había realizado la preselección con dos jugadores de Salta y antes de jugar un partido con Juventud, llegó la notificación y el pasaje. Fue increíble, me acuerdo de una anécdota con el “Pato Fillol: llegué a Ezeiza y nos pusimos hacer definición y en el arco estaba él, le amago y ya pensaba que la clavaba en el arco, pero gira su cintura y me tapa la pelota, era un arquerazo, rápido y tenía una agilidad mental”, se rió.

El periodista Gustavo Ruiz también destacó su rebeldía en la cancha. ”Le hace honor a su apodo: un fino olfato le permite estar siempre en la zona de fuego donde, agazapado, espera su oportunidad para dar el zarpazo letal, de esos que tenes que sacarla del medio cuando su figura se hacía presente ante cada situación de riesgo. Con Cocola Mamani y el Topo Cil conformaron uno de los tridentes más letales, aportando goles en aquel recordado equipo de los 44 partidos invictos del equipo de la Lerma y San Luis, dijo.

Rodolfo “Puma” Garnica, legendario goleador que supo cosechar logros y admiración a lo largo de su brillante carrera profesional. Brilló en los viejos Nacionales y formó parte del mítico equipo de Juventud Antoniana que logró un récord histórico de 44 partidos siendo una de las estrellas del plantel y consiguió el trofeo más anhelado por un futbolista calzarse la celeste y blanca.