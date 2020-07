Educación: Conocé cómo será la vuelta a clases presenciales

Entre los puntos más importantes se destacan que no podrá asistir todo el curso al mismo tiempo, la obligatoriedad del uso de tapabocas, y el distanciamiento de 1,5 metros entre alumnos y docentes.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, firmó este jueves junto a los titulares de las carteras provinciales el nuevo protocolo para el regreso a clases de forma presencial en todo el territorio nacional.

Al respecto, el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, aseguró que el protocolo regirá en toda la Nación para una vuelta escalonada de clases presenciales. "Será gradual y siempre que lo permita la situación epidemiológica y priorizando en una primera etapa a los alumnos del último año ya sea de nivel primario, secundario o terciario”, detalló.







No obstante, aclaró que es un protocolo base que cada provincia adecuará según su realidad y en diálogo con los sectores docentes. "Estamos trabajando para que todas las escuelas puedan cumplir con estos lineamientos. En cualquier caso que eso no sea posible de garantizar, esa unidad educativa no podrá abrir sus puertas, hasta que el problema sea subsanado”, dijo.

La reanudación de las clases presenciales en el país se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo “bimodal” y en las fechas propuestas por cada jurisdicción.







El protocolo

Entre los puntos más importantes que figuran en el protocolo se destaca el lavado de manos y uso de alcohol en gel o diluido al 70%. Los establecimientos contarán con insumos básicos de higiene: agua potable, jabón, alcohol en gel y cestos de basura.

Los ingresos espaciados, es decir no ingresarán todos los cursos a la misma hora, sino que habría diferentes horarios de entrada. Esto apunta a que no haya aglomeración de gente en la puerta de las escuelas sino también busca descongestionar el transporte público en las principales ciudades.

Se deberá utilizar tapabocas en todo momento, esto rige tanto para alumnos como docentes, directivos, no docentes, auxiliares y personal administrativo.

Además se deberá respetar el distanciamiento social de 2 metros en patios y lugares comunes y de 1,5 metros en las aulas. Para cumplir con esta normativa se dividirá a los cursos en dos o más grupos, no podrán asistir todo el curso-grado al mismo tiempo.

Serán replanteado los recreos y las actividades deportivas, solo podrán realizarse aquellas que no impliquen contacto físico.

Por último, se informó que ante un caso sospechoso se realiza el aislamiento e hisopado del alumno o docente, además de rastrear los contacto directos. Además ese curso no asistirá a clases hasta confirmar o descartar el contagio. Si es positivo, el grupo-curso deberá aislarse por 14 días por considerarse contacto estrecho. De ser negativo, se restablecen las clases.