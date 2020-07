Recuperación de bienes de Campo Quijano: “Las pruebas son contundentes”

En la jornada de ayer se produjo un secuestro sin precedentes de maquinaria, herramientas y vehículos pertenecientes al Municipio de Campo Quijano que desaparecieron en el traspaso de gestión entre el ex intendente Manuel Cornejo, y el actual jefe comunal Carlos Folloni.

En la investigación que permitió el operativo se encuentra la fiscal Verónica Simesen de Bielke, quien ante FM Aries relató cómo fue el inicio y avance de la causa. “Tomamos conocimiento de la existencia de esos bienes por lo que se envió a la división de Delitos Económicos a verificar si estaban ahí. Se les preguntó a las personas que se encontraban en el lugar y se nos informó que se los había dejado el señor Manuel Cornejo”, inició señalando.

“Solicitamos la requisa voluntaria porque se los reconoció como bienes municipales”

Al no haber un inventario de bienes, fue fundamental la participación de trabajadores pertenecientes a la Municipalidad: “Los únicos que podían dar cuenta de estos bienes fueron los empleados municipales que tenían trabajo en la gestión anterior y que actualmente siguen trabajando”, expresó la fiscal confirmando que fueron ellos quienes manifestaron la falta de máquinas, herramientas y vehículos del Municipio.

Al estar al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke interviene en diferentes causas de corrupción, por lo que al relatar el caso de Campo Quijano, lo comparó con las investigaciones que realizaron en el Municipio de San Lorenzo, donde “días antes de asumir la nueva gestión desaparecen los bienes del municipio”, dijo la funcionaria judicial.

Entre las dificultades que revisten a la investigación, la fiscal explica que “los bienes que están adquiridos con fondos municipales no están a nombre de los posibles imputados, sino de terceras personas”, lo que hace más delicado el proceso.

“Intimamos para que se entreguen los bienes de forma voluntaria, así se hizo y se produjo el secuestro. Se los entregó al municipio actual, en carácter de depositario”

Para evitar hechos de corrupción como el que investigan actualmente, Simesen de Bielke explica que al entregar los bienes en carácter depositario se evitan ciertos ilícitos: “De esta forma no pueden venderlos, sustraerlos y están obligados a cuidarlos y no producir deterioro ni pérdida de esos bienes. No están otorgados en carácter definitivo”, ahonda.

Modus operandi

Ante la magnitud de bienes secuestrados y entregados a Campo Quijano, la fiscal explica que están desentramando una red de hechos que permitieron que sea de tal envergadura: “Hay que tener en cuenta que en estas gestiones con muchos años hay muchas personas leales que hay llevado estos bienes en una especie de robo hormiga. Estas personas que trabajaban con él, de planta política, tal vez colaboraron, digo tal vez porque estamos investigando”.

Para finalizar la fiscal explicó que esta causa lleva 6 meses y son sorprendentes los avances considerando los factores que significaron la pandemia y en este marco, en la jornada de ayer un testigo complicó más la situación de Manuel Cornejo, ex intendente de la comuna. “Nos ha detallado maniobras para las sustracciones de efectivo. Las pruebas son contundentes”, concluye.