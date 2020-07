Cuándo se cobra el ATP de los sueldos de junio

El Gobierno ultima los detalles para concretar el pago del 50% del sueldo que el Estado paga a los empleados de las empresas privadas que se inscribieron en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El pago corresponde al mes de junio de las empresas inscriptas en el ATP hasta el 3 de julio. Si bien fuentes oficiales no confirmaron la fecha de pago, los depósitos comenzarían a concretarse dentro de una semana.

Esto teniendo en cuenta que en anteriores oportunidades el dinero estuvo acreditado en las cuentas de los empleados entre los días 7 y 11 de cada mes, por lo que en los próximos días se espera que estén acreditándose los nuevos pagos, según publicó el portal Ámbito. Hay que recordar que el programa no alcanza al medio aguinaldo.

Cómo consultar



La cobertura del ATP incluye el pago de hasta el 50% del salario de trabajadores de empresas cuyas actividades se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus.

El promedio de dinero depositado en la cuenta de cada trabajador incorporado en el programa será de $ 20.556, con un mínimo de $ 16.875 -correspondientes a un salario mínimo vital y móvil- y un máximo de $ 33.750, lo que cubrirá hasta el 50% de un salario neto de $ 67.500.

Para dar mayor certidumbre a los trabajadores que reciben el ATP la Anses habilitó en su página web una sección especial de consulta nominada "Accesos rápidos", en la que habrá que seleccionar la pestaña "Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)" e ingresar el CUIL para conocer el estado en el que se encuentra la liquidación de sueldo.



En el caso de que figure la leyenda "usted NO está registrado, consulte a su empleador" no quiere decir, necesariamente, que el empleador no haya solicitado el beneficio, sino que puede ser por motivos de demora en la carga de información o un error en la carga de la CBU, por lo que hay que aguardar que se actualice la información del sistema.

En caso afirmativo, se informa la fecha de cobro si la misma ya fue determinada por el organismo. El pago se efectiviza en la cuenta bancaria cuyo CBU fue informado por el empleador a la ANSES.

