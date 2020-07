Fernández se comunicó con un joven que triplicó el IFE en 20 días

Ezequiel Masson triplicó el Ingreso Familiar de Emergencia en 20 días, luego de invertir el dinero en un emprendimiento de cocina. Su historia quedó plasmada en un video que le mandó al presidente y que en las últimas horas Alberto Fernández decidió responder.

"Puse en práctica todos mis dones como cocinero, con la vieja máquina pasta linda de la abuela de 50 años decidimos iniciar nuestro negocio. Decidimos comprar con ese dinero 3 muzzarellas, un jamón cocido, y algunas cositas más, y comenzamos a trabajar", explicó Ezequiel, en un video que publicó en Facebook dedicado al mandatario contándole qué hizo con los $10 mil pesos de la IFE.

Según indicó el joven triplicó en 20 días el dinero. “Somos una familia de mucha fe y en estos días me levanté con inspiración y ganas de invertir ese dinero en darle de comer a las personas y nos está yendo muy pero muy bien", agregó.

Hoy se me cumplió el sueño mas grande de mi vida !! Le envié un video al Presidente de la Nación Argentina y a que no... Publicado por Ezequiel Masson en Viernes, 10 de julio de 2020

Asimismo detalló que se quedó sin trabajo hace un año y que vende equipamiento de médico, pero su situación económica empeoró con la pandemia.

Por su parte, Alberto Fernández no tardó en responder con otro video. “Vi el lindo video que me mandaste trabajando. No en lo tuyo, en lo que te toca ahora, pero no sabes cuánto me alegra que hayas podido aprovechar esa ayuda que el Estado te está dando. Nos sorprendimos porque había mucha más gente que necesitaba esa pequeña ayuda del Estado. Por eso decidimos mantenerla”.

Además, confesó que "en algún momento hice tallarines con esa misma máquina" y que espera que el joven “pueda volver a lo suyo”.



Fuente: Infocielo/El Destape