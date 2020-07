Piden que la Mina Exar informe el estado de salud de empleados salteños

Al menos 20 familias salteñas transcurren horas de angustia porque poco saben de sus esposos, padres, hermanos, todos trabajadores de la Mina jujeña Exar que hace pocas horas anunció un brote interno de coronavirus. Piden conocer precisiones.

Rita Olivera hermana de un trabajador contó por Somos Salta que aún no sabe si su familiar dio positivo en el hisopado. “Con la mala señal casi no me puedo comunicar con él, me dijo que en la madrugada tenían que hacer un segundo hisopado pero ya no contesta las llamadas. No sabemos si tienen garantizada la salud e higiene”, denunció.

Preocupada dijo que al menos 20 de los compañeros de su hermano ya dieron positivo en COVID-19. “La empresa no informa cómo están trabajando, no sabemos si los casos positivos son llevados a algún hospital o siguen en el campamento minero”.







Pidió que la empresa emita algún comunicado para conocer la situación, “nosotros realmente queremos que vuelva a Salta, la realidad es que ni siquiera nos informaron cual fue el resultado de los estudios. La situación es desesperante para nosotros”, aseguró.

Anoche, Omar Gutiérrez del COE Jujuy informó que la Mina Exar atraviesa un brote interno de la enfermedad, informando solamente ayer 14 casos positivos.