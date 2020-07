Grabó a su esposo mientras le era infiel con su amante cuando trabajaba en el hospital

En cuarentena las redes sociales se han convertido en parte importante en la vida de las personas, es sorprendente la cantidad y variedad de cosas que se comparten. Como ocurrió en El Salvador, cuando una profesional de la salud utilizó TikTok para dejar en evidencia a su infiel esposo en el trabajo.

Henry Arévalo y Andrea Renderos forman una pareja de médicos que laboran en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y han tenido que enfrentar situaciones difíciles mientras atienden un creciente número de casos de personas contagiadas con el COVID-19

A pesar de que tienen muchas cosas en común, entre las que se incluye su gran vocación hacia su carrera, los problemas producto de situaciones previas de engaños de parte del médico hacia su esposa han causado mella en su matrimonio.

La fidelidad y la comunicación es el asidero de toda relación, cuando no es así se resquebrajan las bases que la sustentan, con los consabidos problemas que eso conlleva. Y puede ocurrir que la parte afectada prefiera soportar o fingir que todo está bien, simulando no ver lo que realmente ocurre

Lo anterior no es más que un mecanismo de negación psicológica que tarde o temprano termina por causar mayor daño a los involucrados. Pero cuando el germen de la duda consigue tierra fértil donde germinar, cualquiera cosa puede pasar, publica Viralistas.

Cierto día la esposa se presentó de manera inesperada al hospital donde ambos trabajaban y se fue directamente al cubículo del médico. Estaba oscuro y dentro se encontraba su flamante esposo con una colega, quien se supone es la amante del galeno en actitudes poco apropiadas en el trabajo

Andrea comenzó a recriminarlo por el engaño y por no respetar a sus propios hijos. Estaba decidida a no dejarlo hasta ahí, con su teléfono comenzó a grabar la bochornosa situación y no conforme con eso la compartió en su cuenta de TikTok.

El nervioso hombre ocultaba su rostro y caminaba de un lado a otro tratando de huir, la colega también se tapaba la cara. Sin duda no fue un momento para nada cómodo para ninguno de los tres, y menos aún en el contexto en el cual se dio.

De los creadores de "descubriendo infieles" llega ¡QUÉ PENA HENRY! 😂🤣 pic.twitter.com/HO6VB6y5xF — 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒆 𝒠𝒆𝒍 𝑹𝒂𝒑 𝒆𝒏 𝑺𝒊𝒗𝒂𝒓 (@PrincipeSivar) June 21, 2020

“Así que mi esposo con su amante, el doctor Henry Arévalo ¡Qué triste, qué triste! Defendiéndola a ella. ¡Qué vergüenza, que vergüenza Henry!”, recriminó la ofendida mujer.

Los internautas quedaron sorprendidos con el vídeo, y se desbordaron emitiendo comentarios de todo tipo. Si bien muchos se solidarizaron con la esposa, otros le reprocharon que no se diera su lugar e hiciera público algo personal en, nada más y nada menos que, su propio trabajo

“Lo que hizo el doctor está mal, pero la esposa no debió sacar sus problemas a la luz pública, y por lo que dice en el vídeo parece que no es la primera vez que el marido la engaña, ¿Por qué siguió con él?”, escribió un usuario.

En cualquier caso, no es conveniente que personas adultas lleguen a tales extremos por no saber manejar y solucionar sus conflictos de manera sana e inteligente. Especialmente cuando a su alrededor hay gente que está sufriendo y necesita de ellos otro comportamiento.