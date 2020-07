Transportistas de turismo protestaron por una Ley de Emergencia para el sector

Los transportistas concentraron esta mañana en la zona del cementerio municipal y marcharon por las calles céntricas de nuestra ciudad pidiendo al gobierno se declara la Ley de Emergencia para el sector. “No estamos pidiendo de no pagar, ni las patentes ni no pagar los impuestos no pagar las tasas de turismo ni tampoco pagar a las automotrices, no estamos diciendo eso, simplemente que por el momento se quede congelada la cuota, que no nos las cobren hasta que no volvamos a la normalidad” dijo Sergio Muñíz, referente del sector por FM Aries.

En cuanto al turismo interno y el cierre de muchos municipios dijo que entiende que el anuncio de turismo interno fue algo periodístico. “Mostrarle a las otras provincias que en Salta estaba todo bien. Pero nosotros desgracidamente no nos podemos mover, somos mucha cantidad de vehículos que siempre nos hemos movido con el turismo Nacional y sobre todo con el turismo extranjero, con el turismo interno la verdad que nada”

Muñíz agregó que la gente del turismo no tiene la misma solvencia económica y que lo único que se movió fue para ir al dique a pescar.

“Dos o tres trafics por día. El permiso era que había que tener el voucher de la reserva del catamarán, lo mismo ocurría si íbamos a Cachi, Cafayate o San Antonio de los Cobres, tenías que tener el voucher del restaurante” agregó el referente, mientras explicó que son muchas familias que se ven afectadas, directa e indirectamente en este rubro.

“Hay entre las familias, entre el padre un hermano un sobrino han puesto dinero para comprar el vehículo, después hacer todas las habilitaciones hay una provincial y otra nacional” dijo.

La protesta de más de 12 trafics y de colectivos de gran porte fue por avenida San Martín hasta Islas Malvinas, hasta llegar a Av. Entre Ríos , en el caso de las combis bajaron por Mitre hasta legislatura, en tanto los colectivos se quedaron detenidos en Belgrano entre Balcarce y Zuviría.