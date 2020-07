Marianela Mirra sobre la filtración de un video íntimo: “les cuento que también soy buena para eso”

La ex Gran Hermano se descargó en Instagram.

Marianela Mirra parece no tener paz durante los últimos días. Recientemente, en las redes sociales la compararon con Samanta de Bake Off.

Samanta Casais había ganado la edición del programa pero fue descalificada del certamen por haber mentido acerca de su experiencia laboral.

En ese sentido, la ganadora de Gran Hermano 2007 habló sobre los mensajes en las redes sociales, y se diferenció de la concursante: “Yo no cometí ilícitos”.

“¡Suéltenme! Basta de compararme. Soy inigualable, perdedores de cuarta, no saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren”, añadió Mirra.

Y concluyó: “¡Fui viva y no se la bancan! Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre y no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Eso ya lo sabe. Hipócritas, sacate la careta. ¡Tontes!”

Y cuando parecía que se le venía la tranquilidad, ahora la ex participante del reality GH se refirió a la filtración de un supuesto video íntimo.

Lo hizo a través de sus historias de Instagram, y lejos de escapar a la polémica, se manifestó con sutileza con respecto a las imágenes.

La mediática se expresó filosa y desmintió todo.

“¿La del video soy yo también? Ja ja ja ja”, indicó en la primera storie difundida en redes sociales. Y afirmó: “No me hace justicia el intento de video porno. Les cuento que también soy buena para eso. Se ríen de cómo contesto, pero alguien genera estas campañas en mi contra”.

Marianela, histórica ganadora de GH y recordada por su espontánea a Diego Leonardi, culminó: "Y eso que no soy nadie".