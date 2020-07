Violento ataque de un comisario a un denunciante en Tucumán

El abogado Enrique Courtade denunció que fue golpeado en la comisaría de Concepción por el propio jefe del destacamento policial, comisario principal Arnaldo Nicolás Villafañe.

El comisario fue pasado a disponibilidad este mismo martes, junto con otros efectivos involucrados en la agresión.

El mismo letrado filmó el hecho, que se produjo cuando intentaba radicar una denuncia.

El fiscal Miguel Varela confirmó que el comisario ya está aprehendido junto con cuatro efectivos más.



Además de Villafañe están acusados los efectivos Salinas, Torres, Flores, Alarcón, Juárez y Mendoza.

“Fui a la comisaría a hacer una denuncia y no me la querían tomar. Me llevaron a la oficina del comisario. El resto es lo que se ve en el video. Grabé el momento porque quería tener garantías y una constancia porque muchas veces no te dan la constancia de la denuncia. Ahí reacciona el comisario“, dijo Courtade.



Courtade había asistido a esa dependencia policial para realizar la ampliación de una denuncia. Villafañe lo atendió en su despacho y, como notó que no lo estaba tratando bien, decidió filmarlo.

En el video puede verse cómo eso le molesta al policía, quien se levanta de la silla e intenta arrebatarle el teléfono para que deje de grabar.

Courtade afirmó que el comisario le pegó y le quebró un diente, y que luego se sumaron otros cuatro policías, quienes lo tiraron al piso, lo patearon, le pusieron esposas y lo metieron al calabozo.

Una hora después, un funcionario judicial se presentó en la comisaría y no solo confirmó que el abogado estaba detenido sino que los policías no habían comunicado la aprehensión a la justicia.

Más tarde se informó que el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía dispusieron que el Jefe de la Comisaría de Concepción sea pasado a disponibilidad después de que fuera acusado de agredir a un abogado junto a a otros efectivos, que también fueron privados de la libertad.



“Desde el momento en el que se conoció esta gravísima denuncia y tuvimos acceso al video filmado por la víctima, desde el Ministerio y la Jefatura de Policía se tomó la medida administrativa de pasar a disponibilidad a los efectivos señalados, incluso antes de conocer las disposiciones de la Justicia”, informó el Subsecretario de Seguridad José Ardiles.



“El ministro Claudio Maley y el Jefe de Policía Manuel Bernachi no toleran ni tolerarán ningún tipo de acto inmoral, abuso de la fuerza ni conductas reñidas con la defensa y garantía de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía de Tucumán”, enfatizó el funcionario, quien detalló que se colaborará con la justicia en todas las etapas necesarias de la investigación.

“Se pondrá a disposición de la Justicia a las personas implicadas junto a todos los elementos que se requieran para esclarecer lo ocurrido y deslindar las responsabilidades correspondientes. No avalaremos este tipo de acciones bajo ninguna circunstancia en una administración que busca brindar un servicio profesional e intachable a la comunidad”, explicó por su parte Luis Ibáñez, Secretario de Seguridad.

“Buscamos el perfil de un policía que sea consciente de su rol hacia la comunidad, todo lo contrario a lo que se advierte en el video. Por eso condenamos enfáticamente este comportamiento”, indicó Ibáñez, quien agregó que la situación administrativa de los efectivos podría modificarse o agravarse a partir de lo que determine la justicia.

MIRA EL VIDEO: