Pampita sigue el método Fantino para endurecer la cola con Aloe Vera

Pampita confesó en su programa que comenzará a realizar el mismo tratamiento que hace Alejandro Fantino para fortalecer sus nalgas. El mismo consta en colocarse la savia de la planta Aloe Vera y esto parece que ayudaría a endurecerlos.

Hace unos días atrás Alejandro Fantino contó cómo utiliza esta planta para regenerar su piel: “Saco dos lonjas, le pongo un poquito a Coni (Mosqueira) en el rostro, y yo, ahora hace frío, pero cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos”, aseguró, divertido.

De esta manera, cuando los noteros del programa de la modelo estaban en una dietética mostrando los productos que más se venden en la actualidad, la esposa de Roberto García Moritán consultó sobre la famosa “Aloe Vera” para colocarse en los glúteos como “hace Fantino”.

“Preguntale si vende aloe vera. Viste que Fantino se pone aloe vera en los glúteos y no sé dónde conseguirlo”, le consultó Pampita. Para su suerte, el dueño del local le dijo que se comercializa en bebida y en gel aunque tuvo que bajar al depósito a buscar stock.