Celebrá el Día del Amigo junto a Sheraton Salta

View this post on Instagram

¡Mega sorteo 🍀 del Día del Amigo!⁣⁣ ⁣⁣ ¿Cómo participás? 🤔⁣⁣ ⁣⁣ 1️⃣ Seguinos 👍⁣⁣ 2️⃣ Dale like a esta publicación ❤⁣⁣ 3️⃣ Etiquetá a 3 amigos o amigas en los comentarios ⬇️⁣⁣ ⁣⁣ ¡Listo! Ya estás participando.⁣⁣ ⁣ El primer premio incluye:⁣ 👉 12 empanadas ⁣ 👉 Picada x2 ⁣ 👉 2 Pizzas ⁣ 👉 1 six pack de Heineken ⁣ 👉 1 vino blanco ⁣ 👉 1 fernet x 1 lts. ⁣ 👉 1 Coca x 3 lts. ⁣ 👉 1 sorpresa para 6 amigos⁣ ⁣⁣ Tenés tiempo hasta el domingo 19 de julio 🗓