Covid-19: “El 95% de la enfermos evolucionan bien a la curación, aún sin tratamiento”

En el marco de una sesión de la Cámara de Senadores, Guillermo Durand Cornejo, representante de Capital, aseguró que, según datos proporcionados por el ministerio de Salud Pública Provincial, “el 95% de los contagiados por Covid-19 evolucionan bien a la curación" aún sin recibir ningún tipo de tratamiento.

En la oportunidad, hizo hincapié en la falta de testeos en la provincia, razón por la cual, no se conocen todavía mayores casos positivos. “La mayoría no se va a enterar que está con la enfermedad, porque no hay testeos”, disparó.

“A la enfermedad no la combatimos con miedo, sino con información, protección, con responsabilidad”

También pidió acabar con la campaña del miedo y la discriminación. “Desde el primer día de la pandemia empezó la caza de brujas, se empezó a perseguir a nuestros vecinos, y a estigmatizarlos”, sostuvo.

“No hay motivo para el odio, para la discriminación, hemos visto lo peor del ser humano”

Por último, criticó la prohibición de ingresos a repatriados. “No hay ningún instrumento legal para prohibir a un vecino la entrada a su casa, siempre y cuando pase por todos los controles y protocolos de salud”, concluyó.