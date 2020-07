Atentado a la AMIA: “Ese día no va a cicatrizar hasta que no actúe la Justicia”

Este sábado 18 de julio, los argentinos y especialmente la comunidad judía recordarán a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos que dejó el ataque terrorista a la sede de la AMIA – DAIA, aquella mañana de 1994, cumpliéndose ya 26 años de aquel trágico día a la espera de justicia.

En ese contexto el titular de la DAIA Salta, Sebastián Cohen, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde reflexionó sobre este triste aniversario, recordando que él estuvo allí, al momento del atentado, “Desde lo personal puedo decir que me tocó estar en Buenos Aires ese día, estuve allí colaborando, lo vi con mis propios ojos, es una marca que no la voy a borrar nunca de mi memoria, fue algo terrible”, manifestó.

Así señaló que desde la DAIA “nuestro trabajo es honrar la memoria y trabajar para que nunca más vuelva a ocurrir una cosa así”, sumándose al pedido de justicia que tanto años lleva esperando una respuesta, en busca de los responsables.

#AHORA Mañana se cumple un nuevo aniversario del ataque terrorista a la sede de la #AMIA. @SebastianCohen, director de #DAIA Salta, en #LaMañanaDeCNN, recuerda la fecha y pide por la memoria de las víctimas. pic.twitter.com/iUcMDNJZqZ — CNN Radio Salta (@cnnradiosalta) July 17, 2020

“La falta de Justicia en la causa del atentado se transformó en la deuda más grande de la democracia argentina, pasaron 26 años y la justicia no ha estado a la altura del desafío para nuestra democracia y lo que significó” el ataque, puntualizó.

Del mismo modo recalcó que el pedido de justicia no es solo de la comunidad judía, sino del pueblo argentino: “Muchos ven el atentado como problema de nuestra comunidad, pero fue un atentado a nuestro país, a nuestra democracia, ese día no va a cicatrizar hasta que no actúe la Justicia”.

Finalmente subrayó por La mañana de CNN que el Estado Argentino “debe seguir denunciando en todos los foros internacionales la falta de colaboración del gobierno iraní, esperamos tener algo de Justicia este año”, concluyó.