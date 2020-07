Setién fue ratificado en Barcelona y dijo que no se siente atacado por Messi

Tras perder La Liga, el 10 dijo que "había que cambiar" para ganar la Champions. El DT seguirá y estará en el choque de vuelta vs. Napoli.

El entrenador Quique Setién continuará en Barcelona según medios españoles luego de la reunión que mantuvo con el titular del club Josep Maria Bartomeu, un día después de las críticas de Lionel Messi y la pérdida de La Liga a manos de Real Madrid, informó TN.com.ar

Setién, con contrato hasta 2022, dirigirá al equipo el próximo domingo ante Alavés en la última fecha del campeonato español y luego enfocará los esfuerzos en Napoli de Italia cuando el 8 de agosto dispute en el Camp Nou el desquite de los octavos de final de la Champions luego del empate 1-1 en Italia.

Los portales catalanes Sport y Mundo Deportivo remarcaron que Setién "resiste" en su cargo a pesar de la dura derrota ante Osasuna, el enojo elocuente de Messi por el flojo desempeño del equipo y la consagración madrileña.

Una vez finalizado el partido con Alavés, Barcelona dispondrá de un descanso, período determinante para la continuidad de Setién. Los medios españoles indican que Barcelona no piensa prescindir del entrenador quien tendría la última palabra de cara al choque con Napoli.

Las palabras de Messi provocaron un impacto en la dirigencia del club que rápidamente concretó una reunión con Setién para definir los pasos a seguir. El astro argentino y los directivos, especialmente con Bartomeu, no tienen una buena relación.

"No me siento apuntado por Messi"

Setién, aseguró este sábado que no se siente señalado por las declaraciones de Leo pidiendo "autocrítica", afirmando que tampoco pensó en renunciar tras perder el título de Liga.

"No, en absoluto, creo que todos en un momento determinado decimos cosas que a veces se interpretan mal, otras bien", dijo Setién en rueda de prensa al ser preguntado por si se siente señalado por las declaraciones de Messi tras la derrota 2-1 contra Osasuna el jueves.

El capitán azulgrana afirmó que el Barça "tiene que cambiar muchísimo" para luchar por la Champions, considerando que fue "un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil" y pidió "autocrítica" a todos los niveles.

"Tiene toda la razón en que si jugamos como lo hemos hecho en algunos partidos no nos va a dar para ganar nada, pero también la realidad es que hemos tenido muy buenos momentos que pueden dar para ganarla (la Champions)", afirmó Setién.