La foto sexy y al natural de Cathy Fulop después de entrenar

A la hora de entrenar, ni los cuatro meses de encierro pueden con el ánimo positivo de Catherine Fulop. Fanática de la vida saludable y del fitness, la actriz volvió a demostrar en su última publicación en redes que, en estos días difíciles, lo que vale es la actitud.

La actriz compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se la puede ver luego de hacer ejercicio, sin maquillaje y muy sexy. Además de mostrar lo espléndida que luce, Cathy dejó su mensaje alentador para todos aquellos que quieran seguir sus pasos y optar por un cambio de hábitos.

“¡Échale ganas! Así como te lo digo y me lo digo a mí también; tienes que hacerlo ahora, a veces el ’después’ se convierte en ’nunca’ y si no cambias lo que haces, todo se repite. Somos lo que elegimos ser, todos los días tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada, ¡pero una decisión lo puede cambiar todo! ¡Vamos que se puede, mi gente! ¡Se les quiere!”, expresó.

Días atrás, la mamá de Oriana y Tiziana mostró otra foto en el gimnasio que tienen en su casa con Ova Sabatini y destacó el rol importante que desde siempre tiene su marido en su cuidado físico.

“Les confieso que Ova ha sido mi gran inspiración, no sé si a mi edad podría mantenerme en tan buen estado físico. Él me ha ayudado con su ejemplo a llevar un estilo de vida saludable y sin excesos. Veo su constancia en el entrenamiento, cosa que al principio de nuestra relación no entendía. De hecho, me molestaba un poco, ya que viajamos a algún lugar y lo primero que hacía era ver si el hotel tiene gimnasio o la cercanía de uno”, escribió. /Ciudad