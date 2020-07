Detuvieron a un jubilado por matar al ladrón que entró a su casa a robar

Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de 71 años acusado de matar de un balazo en el tórax a uno de los cinco ladrones que entraron a robar a su casa de Quilmes, se negó a declarar ante la Justicia luego de ser detenido por “exceso de légitima defensa”, y posteriormente debió ser internado en un hospital tras una descompensación.

Según informa el sitio TN, Ríos fue detenido por el delito de “homicidio agravado" ya que, cuando le disparó al delincuente, este ya no tenía posibilidad de escapar y se encontraba a 60 metros de la casa asaltada. Primero la causa había sido caratulada como "legítima defensa".

Uno de los hijos del jubilado habló al respecto y señaló que “mi papá está con una situación que él no salió a buscar, quiso defender lo suyo porque tiene sangre en las venas", agregó.

Ríos había sido sorprendido por los ladrones mientras dormía. Lo golpearon y lo amenazaron con un destornillador para que les entregara el dinero. Fue entonces cuando el hombre buscó la pistola calibre 9 milímetros que guardaba en su vivienda y disparó al menos seis veces.

Todos los delincuentes huyeron al escuchar los tiros excepto Franco Moreyra, de 26 años, quien se sentó a metros de la casa por razones que todavía se desconocen y, según se pudo observar en las cámaras de seguridad, Ríos salió a buscarlo, forcejearon y se produjo el disparo que le quitó la vida al ladrón.

Los familiares el jubilado afirmaron que éste evitó convertirse en una víctima porque se defendió en su casa. "Si no lo mataron ellos, capaz que lo mata el encierro, la angustia", espetaron no sin antes agregar que “es un hombre con problemas de salud, hipertenso, le falta un riñón, trabajó toda su vida, él tiene que estar acá con sus nietos, no puede estar así", pidió.