Policía jujeño contagiado de COVID se recuperó sin un pulmón y ya donó 2 veces plasma

Se trata de David Amado Álvarez, comisario jujeño que estando en servicio en Abra Pampa contrajo el virus, estuvo internado 12 días y su recuperación fue óptima a pesar de no tener un pulmón. Generó anticuerpos en gran nivel.

David Álvarez, comisario jujeño fue el primer caso positivo de la fuerza policial en la vecina provincia. En menos de una semana donó dos veces plasma a pesar de que no cuenta con un pulmón, producto de un ataque sufrido por un delincuente en 2001 mientras prestaba servicio. En aquella ocasión le extirparon uno de sus pulmones, convirtiéndolo ante esta pandemia en un paciente de riesgo.

"Creé muchos anticuerpos. Llegué hasta un nivel 8. Y estoy en condiciones de donar" contó en Agenda Abierta.

El comisario recordó: "En el 2001 en Palpalá prestaba servicios y fui víctima de un delincuente, sufrí un disparo con arma de fuego en el pecho y a consecuencia es que me realizaron una operación y la extirpación del pulmón derecho".

Cómo se contagió

"No se puede explicar en qué circunstancias, ni qué motivo ni que persona me puede haber contagiado de este virus. Yo trabajo en la ciudad de Abra Pampa en la Décimo Sexta, nosotros hacemos un servicio de 7 días por 7 días de franco, yo ingresé un día miércoles 11 al servicio y me estuve retirando un día miércoles 17. Realizamos distintos tipos de operativos en el transcurso de esa semana, yo tengo un superior que a partir del día miércoles o jueves el empezó con síntomas gripales. Lo hospitalizan en Abran Pampa, queda en observación, el miércoles le diagnostican que había tenido hipertensión , le iban a realizar un PCR a fin de determinar si era positivo no se lo hicieron, le dan el alta, viene al trabajo, nos retiramos de franco, yo a San Salvador y él a San Pedro" contó.

Estando en San Salvador recuerda que empezó con los síntomas. "Empecé con malestar en la garganta, me auto mediqué, hice fiebre, al día siguiente tenía tos y flema, fuimos al COE, me dan la directiva a un CAPS cercano a mi domicilio. Ese día jueves fui hospitalizado, al día siguiente mediante un llamado telefónico me dan la grata novedad que era COVID-19 positivo".

Su recuperación le llevó 12 días pero en el 10° ya el test PCR le dio negativo. "Al otro día me vuelven a hacer otro PCR y una serie de estudios más de sangre para ver si tenía carga viral y el día martes, al día siguiente, me dan el resultado que era negativo que no tenía carga viral y que podía salir de alta" agregó.

Con licencia especial y trabajo online

El Comisario contó que actualmente, por ser paciente de riesgo, está con licencia especial pero realizar algunos trabajos que sus superiores les envían de manera online.

Cómo fue el tratamiento

En este caso el comisario no fue tratado con Plasma de convaleciente, se utilizó solo parcetamol. "Los primeros días que estuve internado solamente tenía malestar en la cabeza, aparte de tos y flema, no dolor y fui medicado con paracetamol, los días posteriores sin medicación. El quinto día perdí un poco el olfato pero los días posteriores volvían a la normalidad, me fui recuperando naturalmente de acuerdo a mi físico".







¿Por qué donó?

David asegura que decidió donar plasma en agradecimiento y porque es de la forma que lo criaron sus padres, el siempre ayudar al prójimo.

Es más, recuerda que apenas se enteró que tenía el virus advirtió a todos sus conocidos y cercanos a través de las distintas redes sociales que era portador de COVID-19 "Para que el que haya tenido contacto conmigo se hagan el test. Es mi naturaleza es la crianza que me dieron mis padres, de siempre colaborar y ayudar a las personas siempre y cuando tengamos la posibilidad".

Asombrado y agradecido, cuenta que los médicos en primera instancia le decían que posiblemente no iba a poder ser donante en virtud de no tener un pulmón. "Fue sorprendente, cuando ellos me hicieron los estudios y la cantidad de anticuerpos que había creado para poder donar".

David ya hizo en en menos de una semana 2 donaciones y tiene posibilidades de una tercera "Y sigo creando anticuerpos eso llamo la atención, envés de bajar la carga lo estoy subiendo y estoy creando más anticuerpos" concluyó.