¿Compraste los 200 dólares mensuales? Bloquearán cuentas bancarias

Las entidades bancarias comenzaron a tomar los “movimientos no habituales” en las cuentas en moneda extranjera como un indicador de sospecha, por lo que cientos de clientes aseguraron que les fueron bloqueadas, aun habiendo hecho solo un par de transferencias entre miembros de una misma familia. Lo cierto es que no se trata de un bloqueo total, ya que los bancos solo deshabilitan el movimiento digital, pero el dinero sigue disponible para ser retirado por ventanilla presentando la documentación respaldatoria correspondiente.



Pero para comenzar a abordar la problemática, y según las disposiciones legales, cabe recordar que cada persona puede comprar hasta u$s200 mensuales para ahorro. Sin embargo, el cupo es personal, intransferible y corre por CUIT (no por cuenta). Por lo tanto, no está permitido:

Prestar o donar el cupo

Comprar en nombre de otra persona

Recibir transferencias de dólares de terceros que no se puedan justificar





La operatoria de los "coleros digitales", aquellos que compran el cupo de u$s200 y luego se lo ceden a otro, generalmente a cambio de una comisión, ha recrudecido al calor de las restricciones.



Además, incluso obrando de buena fe o por desconocimiento, muchos clientes utilizan el cupo de compra de dólares de un familiar o a un amigo para el propio beneficio, lo cual no está permitido ya que viola la normativa.

Ante estas circunstancias, y a partir de una segunda transferencia moneda extranjera recibida durante el mes calendario, el Banco Central de la República Argentina les solicitó a las entidades bancarias que realicen controles bajo una serie de normas pensada para prevenir el fraude y el lavado de activos. Para eso, entonces, deberán retener ese dinero hasta que el receptor justifique el motivo de ese movimiento considerado inusual.

Es decir, cuando se detecte una mayor cantidad de transferencias, se procederá al "cierre" parcial de la cuenta en dólares de esa persona o empresa hasta que presente documentación que justifique esos movimientos. En tanto, podrá depositar, retirar y comprar divisa estadounidense solamente de manera física en la entidad, presentando los justificativos correspondientes que avalen la transacción.