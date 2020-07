Prorrogan otros 60 días la prohibición de despidos sin causa

Con el fundamento de que la retracción económica sigue afectando al empleo, el Gobierno decidió prorrogar otros 60 días la prohibición de efectuar suspensiones y despidos sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.

Las únicas excepciones, en el caso de las suspensiones, son las acordadas entre los empleadores y los trabajadores o la representación sindical. El DNU que prorrogará la vigencia de la media está a la firma del Presidente Alberto Fernández, confirmaron a Clarín fuentes el Ministerio de Trabajo.

Aunque los datos oficiales marcan una importante caída del empleo asalariado formal, en el Gobierno consideran que esa pérdida de puestos de trabajo sería superior si no se adoptan esas medidas y no estuviera vigente la doble indemnización para los despidos sin causa. Atribuyen la caída del empleo a que las empresas no reponen el personal que renuncia o se jubila y a los "retiros voluntarios".

Los datos del Ministerio de Trabajo marcan que en abril -el primer mes completo de cuarentena- se registraron 186.000 trabajadores menos en relación marzo, “la caída mensual más alta desde el comienzo de la serie en enero de 2012”.