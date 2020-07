Entró a una casa a robar, quiso abusar de una joven y lo detuvieron: Ya está libre

Un momento de terror vivió una familia de Barrio Belén, en la localidad de Tartagal, cuando un malviviente entró a su vivienda, sorprendió a una joven cuando estaba durmiendo, trató de robar, de abusarla y al escapar fue detenido por los vecinos pero ya se encontraría en libertad.

A través de la señal de VideoTar la pareja relató el terror vivido. Según comentó la muchacha, ella estaba durmiendo con su hijo cuando al despertar con la alarma de su celular, vio que había un tipo en su habitación mirándola. “No sé cuánto tiempo pudo estar ahí, pero me decía ‘dame la plata, ¿dónde tenés guardada la plata?’”, relató.

La chica lo saca de la habitación para que no dañe a su hijo y forcejea con él, trata de correr gritando pero el malviviente la agarra y “empieza a estrangularme con el brazo, me tira al piso y trató de romperme el cuello”. Al no poder hacerlo la sujetó por el cabello para arrastrarla hasta la casa donde “me dijo ‘date la vuelta, ponete boca abajo’, me empieza a tocar y se quiere bajar el pantalón cuando se siente una moto”.

Alertado el depravado intenta escapar pero afuera del domicilio es atrapado por los vecinos quienes lo demoran y lo golpean. A los minutos llegó la pareja de la joven quien reconoce al ladrón como un cliente de su ferretería. Fue cuando llegó la policía y lo llevó detenido.

Sin embargo, la joven comentó que cuando se apersonó en horas de la tarde, cerca de las 17 horas “el tipo ya no estaba, ya lo habían largado”. Así el temor que vivieron no desapareció, dado que este sujeto los habría amenazado cuando estaba ya detenido. “Me dijo que me iba a agarrar cuando saliera”, afirmó su concubino.

Este delincuente sería reconocido en la zona por varios delitos y problemas. “Varios nos comentaron que es un acosador, que roba, que persigue a una señora, que tendría varias causas, no sé qué están esperando para detenerlo”, reclamaron.