¿Por qué la certificación CompTIA Security+ es diferente? Materiales y prácticas para obtenerlo

CompTIA Security + es la base para cualquier especialista en IT que quiera desarrollar una carrera exitosa en seguridad. Le ayuda a obtener el conocimiento básico de los temas de seguridad cibernética y obtener un trabajo bien remunerado en cualquier empresa del mundo.

Como no muchos candidatos logran certificarse y consolidar su conocimiento de los temas de seguridad, los reclutadores valoran a los candidatos que pueden agregar esta credencial a su currículum.

Desde desarrollar habilidades para resolver problemas hasta encontrar soluciones prácticas cada vez que aparece una violación de seguridad en los sistemas de la empresa, esta acreditación es el primer paso que debe tomar si desea convertirse en un especialista en seguridad cibernética. ¿Qué ventaja competitiva le ofrece esta guía práctica de CompTIA? Sigue leyendo este artículo y encuentra más información sobre las razones por las cuales esta insignia es diferente.

¿Por qué es diferente la acreditación de Seguridad+?

En primer lugar, serán elegidos para realizar la evaluación CompTIA Security+ SY0-501 aquellos que puedan demostrar que tienen al menos dos años de experiencia práctica en la administración de diferentes procesos de IT con un claro enfoque en la seguridad. Puede ganar su credencial de Security+ si obtiene 750 puntos de 900 en la prueba SY0-501. Si bien puede pensar que aprobar un solo examen es muy fácil, debe saber que su dificultad es bastante alta. No todos los examinados logran obtener el puntaje para aprobar desde el primer intento. Además, la tarifa de registro de la evaluación es de U$S349, por lo que debe hacer todos los esfuerzos para superar esta prueba para no desperdiciar su dinero.



¿Como es posible? El uso de diferentes materiales para prepararse, como exámenes de práctica, guías de estudio o videos grabados lo ayudarán a obtener los conocimientos necesarios y obtener la credencial CompTIA Security+ sin sorpresas desagradables. Se puede acceder a las mejores pruebas de práctica de alta calidad desde sitios como Certbolt.com ExamSnap, ExamCollection, Exam-Labs y PrepAway.

Aún así, ¿por qué vale la pena el esfuerzo de CompTIA Security+? Esta certificación es diferente por estas causas:

Es una de las pocas insignias que evalúa las habilidades básicas de los candidatos en ciberseguridad mediante el uso de diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, tendrá que responder a elementos basados en el rendimiento que lo colocarán en muchos escenarios prácticos. Esto le ayuda a prepararse para situaciones de la vida real cuando necesita encontrar las mejores soluciones lo antes posible.

La acreditación CompTIA Security+ es una de las evaluaciones más conocidas y preferidas por muchos candidatos para su estado de cumplimiento DoD 8570.

Mientras se prepara para su práctica con preguntas de prueba para la certificación CompTIA Network+, aprenderá todo sobre las últimas tendencias de seguridad y las mejores prácticas para manejar la gestión de riesgos. Además, uno de los temas evaluados en el examen es la mitigación de riesgos. Por lo tanto, un especialista certificado siempre está listo para detectar cualquier intrusión y garantizar la continuidad del negocio bajo cualquier circunstancia.

Si logra obtener la certificación, puede ser elegido para los puestos de Auditor Junior IT o Penetration Tester. Además, puede trabajar como administrador de sistemas y administrador de red o seguridad. En general, la credencial N10-007 puede darle un salario de hasta 74.000 dólares en un año, según lo da a conocer PayScale.

Conclusión

Si decide elegir la Prueba de Práctica de Certificación A+ - 220-1001, para la certificación CompTIA Security+, no estará equivocado. Te llevará a un mundo totalmente nuevo donde aprenderás todo sobre ciberseguridad. Además, tiene la ventaja de utilizar diferentes materiales de capacitación para aprobar su Prueba de Práctica A+ 5. Si bien todos ellos son importantes, no debe olvidarse de las pruebas de práctica si desea realizar el examen desde el primer intento.