Buscan bajar la posible condena contra Gorena, el “caso cero” de Orán

Tras llevarse a cabo la segunda audiencia judicial sobre el proceso en contra del hombre que resultó el primer caso positivo de coronavirus en el departamento Orán, el joven de apellido Gorena, CNN Salta dialogó con el abogado defensor, Jorge Soruco.

Según afirmaron autoridades judiciales y de acuerdo a la imputación que recaiga sobre Gorena, podría recibir una condena de 3 meses a 2 años de prisión o en su defecto de 3 a 15 años de cárcel, según el artículo 202 del Código Penal.

“Si bien la acusación primaria fue la de propagar la enfermedad, luego de que el juez no homologara el acuerdo que se había propuesto, la acusación formal es un delito menor, que consiste en una suerte de infracción a una imposición sanitaria, básicamente sería por no cumplir la cuarentena”, explicó Soruco.

Desde la defensa, se propuso “la donación de plasma por parte de mi defendido y de su grupo familiar que había contagiado. Además se propuso la entrega de $2.500 mensuales durante un año y trabajo comunitario. Esto no fue homologado, el fiscal decidió que no se podía, por un acuerdo, bajar la calificación por cuestiones técnicas, y considera que hay cuestiones que no fueron investigadas”.

Esta acción fue valorada por el juez Montoya, quien al finalizar la audiencia envió una nota al Centro Regional de Hemoterapia a fin de informarle que el acusado se comprometió a efectuar la donación del plasma de su organismo, independientemente de la continuidad del proceso en su contra. Tal ofrecimiento también se hizo extensivo por parte del grupo familiar a quienes se les detectó por contagio la enfermedad. Montoya valorizó el ofrecimiento y dijo que “sin duda esta acción sería un atenuante al momento de ser juzgado”.

Sin embargo, el magistrado sostuvo que no coincidía en “bajar la calificación del delito para poder realizar un acuerdo. Esto no es una homologación que se pueda hacer de una manera automática para bajar la pena”, expresó.

En cuanto a las personas que se contagiaron a partir de este primer caso, Montoya aclaró en la audiencia que “las víctimas deberían haber sido citadas. Este caso merece el debido juzgamiento y no la manipulación legal para llegar a un acuerdo. La Justicia deberá definir si existió dolo o simplemente un incumplimiento de la norma”, expresó.

El abogado defensor explicó que se encuentran en “una etapa de pruebas, la instancia posterior será la elevación de la causa a juicio a, a un tribunal federal. De acuerdo a los tiempos, el juicio se podría hacer en septiembre u octubre”.