Conoce cómo funciona la Central Operativa de Control en la lucha contra el COVID-19

Sin Vueltas, el programa de InformateSalta recorrió de forma exclusiva la Central Operativa de Control de Salta (COCS), creada para tomar todas las decisiones en torno a la pandemia del coronavirus. De la mano de la ministra de Salud, Josefina Medrano, recorrimos cada una de las instalaciones para conocer en detalle el trabajo.

“Tenemos un staff estable que tiene que ver por supuesto con la salud y la seguridad, esto se amplía o reduce según la necesidad. Desde aquí se toman todas las decisiones”, explicó al iniciar el recorrido.





La primera parada fue la estación logística. “Aquí se busca concentrar todo lo que tiene que ver con insumos que se requieren durante la pandemia, médicos, equipamiento y todas aquellas donaciones que hemos recibido. Aquí concentramos el plan estratégico para la distribución de los insumos”.

Luego se encuentra una zona de interacción con el sector público y privado, “es necesario trabajar de forma organizada para la base de la salud, aquí se hace un relevamiento diario de la disponibilidad de camas”.

Allí consultada sobre cómo se debe realizar la asistencia en la clínicas privadas explicó que “todas están preparadas para recibir pacientes con coronavirus, tratamos de optimizar los recursos y que cada persona se atienda en el lugar adecuado para cada uno”.







El Ministerio de Seguridad tiene otro de los espacios dentro del COCS “son una parte muy importante y esencial para el manejo de la pandemia. Puedo decir que hoy trabajamos en un solo bloque en el entendimiento de la tarea”.

Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino también forma parte del equipo de trabajo, “ellos han unificado la información a través de un sistema para optimizar el trabajo”.

El Ministerio de Turismo también forma parte del equipo de trabajo, hoy abocado al control de hoteles. “Hoy los hoteles han cambiado su perfil porque ya no tenemos tanta gente entrando por lo que ahora derivamos personas positivas asintomáticas a los fines de no tener que institucionalizarlas en un hospital y así resguardamos la capacidad. Son personas que están infectadas pero no enfermas”.







En ese contexto explicó que el Centro de Convenciones está dentro del sistema de Salud planteado para pacientes con síntomas leves y con una capacidad de 130 camas armadas y se pueden ampliar 100 camas más

“A partir de todo este trabajo es que se toman las decisiones y se analizan los resultados”.