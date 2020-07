Otro futbolista europeo confesó su sueño de jugar en Boca y en la Bombonera

El mito de Boca Juniors y su estadio fortalece su vigencia día a día y por eso futbolistas de todo el mundo sueñan con pisar el césped de la Bombonera alguna vez en su carrera. Esta vez, otro jugador europeo confesó su anhelo y contó que creció viendo a Maradona y al Xeneize gracias a su papá.

El portugués Gonçalo Paciência, centrodelantero del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana, contó en diálogo con TyC Sports que "me encantaría jugar en la Bombonera", y relató que su simpatía por Boca Juniors "sale de mi padre que siempre me habló de Maradona".

"Desde chico me acuerdo de mirar las cosas de Maradona y siempre me salía de Boca. Desde chico me interesaba y empecé a mirar los cánticos de los hinchas y así pasó, y así sigo siempre. Sé muchos cánticos de los hinchas de Boca", agregó el atacante portugués de 25 años, aunque ante la consulta de si vendría al fútbol argentino dejó en claro que "Europa es Europa".

Paciência contó además que "siempre intento saber un poco mas de Boca y ahora que juego con (David) Abraham, que no es de Boca pero es argentino, hablamos mucho de eso, seguimos muchos partidos juntos. Cuando los amigos de Abraham vienen acá, él les dice 'a Gonçalo le gusta Boca' y me empiezan a contar las historias de cómo es, de cómo no es. Argentina es un país que no conozco y me encantaría conocer en el futuro".

Finalmente, el atacante del Eintracht Frankfurt habló sobre lo que genera el club de la Ribera en el Viejo Continente y dijo que "el amor por Boca lo tiene toda la gente de Europa por los fans, por el club, por la camiseta, el azul y amarillo que son colores bonitos".