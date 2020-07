Hace casi un año que tramitó en Anses su jubilación y sigue sin respuestas

En medio del escándalo que se ha suscitado en los últimos días a raíz del listado de concejales y políticos salteños que se anotaron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia, el vecino común sigue luchando contra la burocracia para recibir una jubilación.

Éste es el caso de Ana, una vecina de la ciudad de Salta quien se comunicó con InformateSalta para dar a conocer su malestar con ANSES, a quien reclama que va para el año desde que presentó todos los papeles para que su marido perciba la jubilación que le corresponde, pero sin respuestas a la fecha.

“El 18 de septiembre del 2019 presentamos todos los papeles, pero seguimos sin respuestas”, denunció la mujer ante este medio. Según agregó, en estos meses de espera la situación se ha tornado difícil para su marido y para ella, dado que de a poco se le han cortado distintas prestaciones, como la obra social, y la jubilación para su esposo, quien es una persona enferma, aún no llega.

Mientras tanto subsisten con un dinero que Ana cobra, el cual “es poco, no me alcanza” para la subsistencia que se volvió cada vez más dura, sin mencionar la cuarentena de meses atrás por el coronavirus. “Mi esposo aportó 45 años, creo que le corresponde lo suyo”, sentenció.

Como la jubilación sigue sin concretarse Ana llamó a ANSES “que me dicen que el tiempo de trámite ya terminó, que son cinco meses para que salga, pero ya pasaron nueve” y sin novedades al respecto. También dijo que intentó apersonarse en las oficinas de la entidad “pero me dicen que tengo que sacar un turno y no me lo dan”, protestó.

El hartazgo ante la burocracia se hacía sentir en la voz de la mujer, cansada de esperar y en una situación cada vez más difícil, la cual decidió recurrir a los medios, en este caso a InformateSalta, para dar cuenta de su problema con la esperanza que pueda obtener algún avance en su necesidad.