Tras el hisopado negativo el ministro Camacho volvió a su actividad normal

Tras conocerse que su contacto estrecho no contrajo coronavirus, y pasar unos días aislados en el Hotel de la Liga y en su casa, el ministro de Infraestructura se realizó un hisopado y volvió a trabajar.

El viernes de la semana pasada, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho viajó junto a un equipo de funcionarios a Seclantás, donde entregaron viviendas. Durante el desarrollo de la actividad, Camacho recibió el llamado de un asesor, quien le comunicó que tenía coronavirus.

Bajo la sospecha de haber contraído la enfermedad, Camacho y los funcionarios que lo acompañaron regresaron a la Ciudad a cumplir con el aislamiento, sin embargo, a los pocos días, se confirmó que su asesor había dado “falso positivo” y no tenía coronavirus.

“Siempre estuve bien, nunca tuve un inconveniente. Finalmente se determinó que mi contacto estrecho no era positivo sino negativo, que no había razón de seguir con el aislamiento. No obstante eso, siendo una situación de público conocimiento, decidí hacerme un hisopado y a la espera del resultado para dar tranquilidad a quienes trabajan en mi área”, dijo Camacho en CNN Salta.

El ministro, que pasó unos días aislados en el Hotel de la Liga primero y en su casa después, hoy volvió a su oficina. “Estoy sin atender a nadie, trabajando en la computadora y por teléfono. Desde epidemiología me dijeron que no era necesario hacerme el hisopado, pero igualmente me hice el estudio”.