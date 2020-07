Dieron de alta al primer médico de Tartagal que contrajo COVID-19

Bladimir Gandarillas es el médico neurocirujano que contrajo coronavirus en Tartagal, y fue asistido por varias semanas en el Hospital Papa Francisco, incluso tuvo que recibir plasma de un paciente recuperado de Tucumán.

Su condición de médico tanto en el sector privado como en el hospital Juan Domingo Perón, hizo temer que todo el sistema de salud se desmoronara a causa de la gran cantidad de contactos que se encontraron cuando se hizo la trazabilidad y seguimiento epidemiológico: 74 personas entre médicos, enfermeros y otros agentes de salud habían tomado contacto con el profesional médico, pero afortunadamente solo otro médico terapista, un enfermero de la misma especialidad y una asistente social contrajeron la enfermedad y todos en la actualidad están dados de alta, publicó El Tribuno.

¿Cómo se siente de salud y de regresar a Tartagal?

Me siento muy bien y estoy muy feliz de volver a mi trabajo, de estar nuevamente con mi familia después de estar ausente 32 días a causa de la COVID-19. En estos días mi hijo cumple 4 años y mientras estaba internado pensaba que quizás no iba a poder estar con él para su cumpleaños pero gracias a Dios y a la Virgen todo volvió a alinearse y aquí estoy.







¿Qué sintió cuando le dijeron que era positivo para COVID-19?

Y bueno, fue difícil porque me tocó a mí pero seguramente puede tocarle a cualquiera. Pero gracias a los médicos del Papa Francisco y a todo el personal de ese hospital, en especial del servicio de terapia, estoy de regreso en Tartagal. Para ellos solo tengo palabras de agradecimiento. Como a todo paciente que llegaba, me han tratado muy bien.

Doctor, ¿es verdad que contrajo COVID yendo a atender pacientes en Bolivia?

Es totalmente falso y ya que me pregunta aprovecho para dejar en claro que en todos estos meses pasados no había ido a Bolivia ni a atender ni de paseo. Desde el día en que llegué a Tartagal, jamás atendí en Bolivia y al único lugar que iba a operar era a la ciudad de Salta los casos que no podía operar en Tartagal. En todos estos meses no había llegado ni a Mosconi (al sur) ni a Aguaray (al norte de Tartagal), lo que se puede confirmar fácilmente por la Gendarmería.

Vine a vivir a Tartagal hace unos 4 años porque el director de la clínica San Antonio me convocó para que viniera al norte donde no había profesionales que cubrieran mi especialidad. Yo vivía hacía 18 años en Buenos Aires, estudié en la UBA y me formé en el hospital de Clínicas.