Un médico reclamó que no lo dejan entrar a Salta por no tener el permiso del COCS

A través de su cuenta en la red social Instagram, un médico reclamó estar varados desde hace casi un día en el control vehicular de Metán, retenido sin poder viajar con destino a la ciudad de Salta, pese a que contaría con todos los papeles, permisos y hasta un estudio de PCR para coronavirus.

“Médico en pleno ejercicio, esencial según Nación, varado en Metán, me niegan el ingreso a la provincia de Salta”, reclamó el profesional, de nombre Ignacio Saavedra quien por medio de un posteo indicó que “después de 73 días de guardia documentados, no puedo regresar a casa, a pesar de tener toda la documentación epidemiológicamente necesaria, incluido el hisopado con resultado negativo”, agregó.

En la publicación indicó que en el control lo tienen demorado “desde las 10 PM de del miércoles y no hay respuesta, nadie nos informa nada”, sumando que los policías apostados en dicho control les indican “como loro” que para ingresar “necesitan el permiso del COCS”.

“Estoy cansado, solo quiero volver a casa”

Sobre este punto, el profesional comentó que les intentó explicar a los uniformados “una y mil veces que el COCS jamás respondió mis llamados a las líneas supuestamente habilitadas para solicitar información. Tampoco respondió a los mails enviados desde la semana pasada”.

Si bien no cuenta con esta autorización, el médico aseguró contar con “todos los permisos nacionales vigentes, todos los documentos que avalan mi legal y cuidadoso intento de regresar a Salta, el resultado del costoso hisopado, pero lo único que quieren es la autorización” del Centro de Control.

Mientras tanto y en la espera de que se determine su situación o su eventual permiso para pasar dijo que “pasamos un frío indescriptible, no tenemos señal de teléfono tampoco batería, no dejan que nos movamos, no tenemos agua ni comida... Aquí algo no está funcionando racionalmente”.