Concejal recibió el IFE por “error” y puso el dinero a disposición de la justicia

Melisa González, edil de San Lorenzo, señaló que “jamás hizo un trámite en la ANSES ni de forma presencial ni virtual. "Yo no ingrese los datos, nunca me inscribí”, expresó.

Tras el escándalo por los cobros de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por parte de funcionarios salteños, Melisa González, edil de San Lorenzo, en C4 Noticias, manifestó que recibió el depósito en su cuenta por error, ya que “jamás hizo un trámite en la ANSES ni presencial ni virtual”.

La edil, quien asumió el cargo en diciembre pasado, explicó que recibió el depósito en abril pero nunca lo gestionó. “Es raro este caso que se haya dado hacia mi persona porque yo no ingrese los datos, no hice ningún trámite, la verdad que nunca me inscribí”, manifestó.

En ese marco, indicó que el dinero se encuentra a disposición de la justicia. “Sería bueno que esto se aclare, la verdad que no pude dialogar con la gente de ANSES, sabemos ya está en manos del fiscal, mi abogada solicitó un informe para saber cual fue el error”, dijo.

Por último, explicó que está a disposición de la justicia. “La verdad que lo dejo en manos de la justicia. Es raro que se me acuse de esta manera cuando yo jamás hice el trámite. El dinero está a disposición de la justicia, se va a hacer una transferencia judicial para que ellos vean como se va a determinar esa situación”, finalizó.