Revelan desgarrador audio de La Floopy a Lizy antes de morir

El ambiente artístico todavía lamenta la muerte de La Floppy Cucu, quien logró reconocimiento público en el último año como amiga y asistente de Lizy Tagliani (49). Fabián Peloc, tal su verdadero nombre, falleció -a los 33 años- el lunes 28 de julio a causa de un cuadro de leucemia avanzado.

Poco se sabía de su enfermedad. De hecho, dio positivo de coronavirus (Covid-19) y logró recuperarse. Pero debió regresar al hospital porque volvió a sentirse mal. Allí, tras una serie de estudios, tomó conocimiento de la gravedad.

Ahora se conoció un conmovedor audio que La Floppy envió desde la clínica en el que le informa a amiga sobre su estado de salud y le transmite toda su angustia.

“Estoy desde el jueves internado. Entre por un dolor en el costadito que me dolía y no me dejaba dormir. Después de chequeos, tomografías y (análisis) de sangre... detectaron que el vaso sanguíneo está un poco inflamado. Los glóbulos blancos estaban muy alterados y estaban las plaquetas bajas...”, contó primero, con un tono de voz calmo, muy diferente a como se mostraba en sus participaciones en El Precio Justo (Telefe).

“Después de traslados y de ir de un sanatorio a otro, ahora me dejaron fijo acá. Y enviaron muestras de sangre a FUNDALEU porque ellos sospechan que hay una enfermedad en la sangre y todavía no me pueden dar un diagnóstico, así que bueno estamos muy asustados”, continuó.

“Se me va la presión a la mierda porque estoy con este tema que no sé qué mierda es. Yo no sé si vos sos religioso, pero sé que sos creyente y... yo te voy a pedir con el corazón que recen una oración por mí. Si conocés a alguien que quiera mucho y que sabe que rezás, que recen por mi salud”, pidió.

Y concluyó en su desgarrador audio: “Mañana voy a tener el diagnóstico y bueno lo que le ruego a Dios es que tenga solución, así que te pido que hagas mucha fuerza y que reces porque esta vez es heavy la cosa. No sabés el miedo que tengo, no te puedo explicar... No se lo deseo a nadie, estoy con mucho miedo, con mucha incertidumbre y no sé qué va a pasar. Así que te ruego amigo por todo lo que vos me querés y lo que yo te quiero a vos que reces por mí y por mi salud, ¿sabés? Te quiero...”. /Clarín