Gran debut de Gladys La Bomba y Tyago Griffo en el Cantando 2020

En la noche de este miércoles, la tercera gala del Cantando 2020, Gladys La Bomba Tucumana y Tyago Griffo mostraron sus credenciales de artistas con una gran interpretación en la pista del tema “Me vas a extrañar”, cumbia de Damas Gratis.

La canta tropical y su hijo recibieron una gran devolución por parte del jurado y hasta consiguió un 10 a través de Pepito Cibrian, quien quedó maravillado con la voz de Tyago.

La polémica no faltó en la previa

Gladys, La Bomba Tucumana, y su hijo Tyago Griffo debutaron este miércoles en el Cantando 2020 y en la previa la referente de la movida tropical interpretó un tema de Karina, La Princesita, integrante del jurado del certamen.

"¿Cómo te llevás con Gladys?", le preguntó Ángel de Brito a La Princesita.

"Me encanta verla renovada, distinta a lo que me decía en su momento cuando estábamos en el Bailando. ¿Te acordás que me imitabas cantando feo?", le recriminó Karina.

"¿Yo? Jamás. Nunca dije que cantabas mal. Al contrario, para mí cantás muy bien. Me encanta tu voz y lo que hacés", se defendió La Bomba.

"Karina es memoriosa y se acuerda de todo", señaló De Brito.

"Yo también, eh", advirtió Gladys.

"Ella llegó a decir que había sido su exnuera", agregó La Princesita.

"Karina vino a acodarse de todo acá. ¡Qué linda!", cerró La Bomba.

Finalmente, Karina y Tyago negaron haber tenido un romance.