Pastor evangélico denunciado: "perdón" a cambio de sexo oral

Un pastor evangélico de Berisso planteó “perdonar” a una feligresa a cambio de que le practicara sexo oral.

Ocurrió en la puerta de la casa de la víctima y, según la denuncia policial a la que tuvo acceso este diario, el hombre se habría bajado el pantalón y le hizo esta propuesta: “Vos estás sin trabajo, tuviste una pelea conmigo pero estoy dispuesto a perdonarte si lo hacés acá mismo”.

El religioso denunciado es Mauricio Giménez, integrante del movimiento cristiano “Esperanza de Vida” que tiene varios templos en Berisso, Los Hornos y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según contó la víctima, se conocieron hace cinco meses, antes de que comenzara el aislamiento por Covid-19 en un encuentro pastoral.

“Yo me acerqué a la iglesia por sugerencia de una amiga. Me gustó la propuesta del movimiento y comencé a asistir en forma periódica”, dijo la joven que estudia Psicología en la Universidad de La Plata y vive en Los Hornos.

Para esta nota la identificaremos con un nombre de fantasía. “Laura” comenzó a mantener contacto con Giménez en uno de los centros evangélicos.

“Quería participar de esa agrupación y además había propuesto realizar talleres sobre temas de género en la iglesia. Estaban muy interesados ??ya mi me entusiasmaba ”, contó la denunciante.

Es que la joven participa en organizaciones de lucha contra la violencia de género y los abusos.

Lo hizo en su trayecto universitario y se había dedicado a eso desde su intervención en un partido político.

Laura reconoce que tuvo un acercamiento con Giménez.

El pastor le enviaba mensajes y en varias oportunidades la llevó desde Berisso hasta Los Hornos, donde vive la mujer.

“El me dijo que estaba separado por eso avancé en esa relación. Pero cuando me enteré que seguía casado corté todo y eso lo enojó", relató.

Giménez también trabaja en la Destilería La Plata de YPF e integra uno de los gremios de petroleros en esa ciudad vecina a la capital bonaerense.

También tiene un contacto estrecho con la dirección de Culto de la Municipalidad de Berisso.

Habría apelado a presunta influencias para ofrecerle trabajo.

Pero todo se desmoronó cuando Laura desistió de avanzar con la relación con el pastor.

A partir de ese momento, cuenta la denunciante, comenzó una seguidilla de hostigamiento por redes sociales, mensajes de WhatsApp y hasta con acercamientos a su casa.

Ella dijo que lo denunciaría por esas actitudes y la situación se puso aún mas tensa.



"Las amenazas incluyeron a mi familia. Un día me dijo que había vigilado a mi hermana. Me contó cómo estaba vestida", relató la chica.

Hace dos semanas tuvo el episodio en el que le habría exigió que le practicara sexo oral.

“No me animé a denunciarlo en ese momento por miedo. Pero llegó a tal extremo la situación de intimidación que decidí presentarme en la Policía", recordó la víctima.

Laura estuvo primero en la comisaría de la Mujer, en La Plata, donde -asegura- no le quisieron tomar la denuncia.

Le dijeron que no había ocurrido un abuso y que no podían dejar constancia de ese testimonio.

Al final, la presentación se hizo en la sección tercera de Los Hornos y fue derivada a la fiscalía especializada en cuestiones de género.

La empresa donde se desempeña Giménez también intervino.

Según dijeron en la petrolera estatal “aunque los hechos denunciados hasta el momento no tuvieron problemas en las instalaciones de YPF, la compañía tuvo conocimiento de la denuncia ayer por parte de un colectivo de mujeres integrantes de uno de los sindicatos. A partir de ese momento, activó los protocolos y están actuando los órganos internos de la compañía para separar preventivamente de sus funciones sin concurrencia al lugar de trabajo al supuesto atacante”.

En la Destilería informaron también que “YPF lleva adelante varias políticas corporativas tendientes a controlar, prevenir y sancionar conductas violentas contra las mujeres. Este trabajo activo es una política transversal a toda la firma. Es por eso, que la compañía hace 3 años tomo la definición de crear el Comité de género y diversidad, para darle orden y método al trabajo ya realizado”.

El acusado se defendió en las redes sociales.

"Con respecto a la denuncia realizada contra mi persona quiero decir que estoy muy tranquilo, sé que todas las personas que me quieren y conocen mi forma de ser, saben muy bien quién soy. En principio les quiero decir que no es verdad de lo que se me acusa. Pero no soy yo quien se ocupe sino la justicia de decirlo y aclararlo", escribió, en un largo descargo publicado en Facebook. /Clarín