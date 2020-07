Quiénes cobrarán el Ingreso Básico Universal y cuál sería el monto mensual

Estudian reconvertir el IFE en un ingreso universal. En el Ministerio de Desarrollo Social no descartan que al reducir la cantidad de beneficiarios se pueda incrementar el monto mensual. Sería de un Salario Mínimo.

A pocos días del comienzo del pago del IFE de agosto, el Gobierno nacional define la reconversión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 mensuales en un Salario Básico Universal (SBU), Ingreso Básico Universal (IBU) o Renta Básica Universal (RBU).

La iniciativa fue anticipada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Según dijo el funcionario, en la agenda pospandemia del Poder Ejecutivo figura la posibilidad de convertir el IFE en SBU o RBU. "Cando empiece a pagarse el IFE 3 (de agosto) debemos analizar la situación y generar un mecanismo de empalme que devenga en esta renta universal", sostuvo Arroyo.

El ministro admitió que la medida "tiene un impacto fiscal", pero aclaró que se atraviesa "un contexto donde el Estado debe establecer claramente un piso para la caída" de la actividad y los ingresos de los argentinos.

"El ingreso universal tiene que ver con la política de reconstrucción: hoy hay 9 millones de personas que perciben el IFE, cerca de 600.000 personas que cobran planes sociales y 4 millones de chicos cuyos padres cobran Asignación Universal por Hijo", añadió Arroyo.

Para el funcionario, la renta básica debe ser trabajada "sobre la base de que una parte de la gente se quedará sin sus ingresos" pasada la pandemia. "El Estado debe garantizar un ingreso y vincularlo con el trabajo. En la medida que hay una renta básica, también esa persona mueve la economía; no sólo es un derecho a tener ingresos, sino que además moviliza el consumo", aseguró Arroyo.¿Quiénes cobrarán el Ingreso Básico Universal (IBU)?

Según trascendió, el Gobierno analiza quiénes seguirán cobrando el IFE. Por ahora, sólo se mantendría para los trabajadores desocupados y para hacer frente a la pobreza y la indigencia e incluiría a los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los que quedarían afuera del IFE serían los trabajadores formales o registrados y los que perciban ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). A través del SUAF, la ANSES liquida en forma directa a los trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas, las Asignaciones Familiares a las que tienen derecho y las pone al pago en la Cuenta Sueldo o a través de la red bancaria o de Correo.¿Qué asignaciones familiares se liquidan bajo el SUAF?

-Prenatal

-Maternidad

-Maternidad Down

Hijo

-Hijo con Discapacidad

Ayuda Escolar Anual

-¿Quiénes no ingresan al SUAF?

-Organismos Públicos

-Colegios Privados (personal docente y no docente)

-Personal docente de Universidades Privadas

¿De cuánto será el monto por mes?

En el Ministerio de Desarrollo Social no descartan que al reducir la cantidad de beneficiarios del IFE se puede incrementar el monto mensual. Por ahora, se estudia una Renta Básica Universal equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy se ubica en $16.875.

Se estima que esta iniciativa será anunciada por el presidente Alberto Ferández y forma parte del paquete de 60 medidas económicas que diseña el Gobierno para la recuperación pospandemia.¿De dónde saldrán los fondos para convertir el IFE en Renta Básica Universal?

El proyecto de ampliación del presupuesto para este año prevé un déficit superior a los 3 billones de pesos, equivalente al 9% del Producto Bruto, que será financiado con transferencias del Banco Central y estará destinado a paliar los efectos de la pandemia de Covid-19.

En gran medida, la ampliación fue dispuesta para financiera el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el denominado Salario Complementario.

Según la iniciativa tratada en el Congreso, el Gobierno incrementó el déficit en $1.216 millones, por lo que treparía en total a $3.001,4 millones. De este modo, los gastos totales ascenderían a $ 7.391.054 millones, los recursos tributarios y de capital a $ 4.389.599 millones, con un déficit de $ 3.001.454 millones.