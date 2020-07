El dolor del padre de Facundo Guanuco: “Todavía no lo tengo a mi hijito acá, ni vivo ni muerto”

César Guanuco, papá del joven que falleció tras impactar su moto contra un camión, reclama que aún no le entregaron el cuerpo. Lo único que pide es poder darle cristiana sepultura.

Facundo Guanuco, un joven de 23 años perdió la vida el miércoles pasado cuando circulaba en su motocicleta por Avenida Arenales y chocó contra un camión mal estacionado. Su familia aún espera su cuerpo para poder despedirlo.

Sumido en el dolor, César Guanuco, su papá, dijo a Multivisión Federal que su hijo era pintor y salió como todos los días a trabajar a las 8:30, cerca de las 15, cuando regresaba sufrió el siniestro fatal. “Hasta hoy todavía no tengo a mi hijito acá, ni vivo ni muerto. Mi hijo tuvo un gran accidente, vi imágenes dolorosas que me gustaría no haberlas visto, una tristeza de cómo quedó mi hijo”, expresó.

El hombre evitó hablar sobre el camionero y no quiso buscar responsables sobre lo sucedido. Aseguró que lo único que quiere es que le entreguen el cuerpo de Facundo para que la familia pueda darle cristiana sepultura.

“El 6 de julio cumplió sus 23 años, iba en la moto, que estaba a su nombre y con su esfuerzo de trabajo la compró, tiene su carnet de conducir, su hijo de 3 años por el cual trabajaba. Era el segundo de mis cuatro hijos, estamos todos quebrados, nos abrazamos, nos agarramos, pechamos para adelante y vamos a salir”, manifestó.

Asimismo, indicó que no le habrían entregado el cuerpo porque por la pandemia, a toda víctima de siniestro se le practica el hisopado de Covid-19.