Gatos onzas rescatados: Su madre habría sido cazada

Una de las noticias que dejó el fin de semana fue el rescate a dos cachorros de gatos onzas, unos felinos en peligro de extinción, los cuales fueron atendidos por efectivos de la División Rural de la Policía, y que se encuentran en un buen estado en general. Sin embargo, la madre de estos animales habría sido cazada.

Por la señal VideoTar habló Sergio Andrade, el remisero que encontró a los animales, comentó los detalles de su encuentro con los pequeños. “Encontré estos ejemplares en la cinta asfáltica de la ruta 34, venía de hacer un viaje y me los encontré, los esquivé y me volví a verlos, estaban en riesgo porque esa ruta es muy transitada por camiones”, rememoró.

A esto contó que nunca lo atacaron y, tras ver que estaban solos, sin compañía de otros felinos de su tipo, los cargó en su auto. “Los llevé a casa e hice un video pidiendo ayuda de alguna protectora porque yo no entiendo nada sobre ellos, estaban asustados y flaquitos”, dijo Sergio sobre la actitud que tuvo.

Tras la difusión del video, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental N°4 llegaron hasta la casa del remisero para socorrer a los animales, para luego trasladarlos para su asistencia alimentaria y sanitaria, dando conocimiento a personal de Estación de Fauna Autóctona.

Sin embargo Sergio contó que le llegó una mala noticia: “Anoche, cerca de las 00 horas me llega un mensaje, tengo la foto que me enviaron y es que encontraron la madre muerta”, lamentó indicando que tendría un impacto de bala en el rostro, producto de algún cazador desalmado.

Al parecer la piel de estos animales es cara y comercial. “Tuve dos personas que me ofrecieron dinero por estos animales, me ofrecieron $50.000 y hasta $60.000, pero dije que no, yo quería protegerlos”, dijo su rescatista.