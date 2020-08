Ganó un minuto para llevarse gratis lo que quisiera de un súper y su elección ya es viral

Imaginate poder entrar a un supermercado y llevarte todo lo que quieras. La idea de una conocida cadena de supermercados chilena tuvo una enorme repercusión y muchos curiosos se acercaron para ver al ganador del concurso "Un minuto feliz" disfrutando de su suculento premio. Tenía 60 segundos para llevarse todo lo que quisiera de los estantes. Todos los que veían al protagonista de esta historia imaginaban todos los espacios que recorrerían y los productos que elegirían para llevarse. Para muchos la reacción sería dirigirse hacia las góndolas de tecnología para buscar esas cosas que seguramente uno no compraría por ser demasiado costosas o porque nos duele un poco el bolsillo invertir en esos productos. Pero este muchacho tomó una decisión que nadie esperaba en el local y la rompió toda.

El episodio fue grabado por uno de los empleados del supermercado Colo Colo 2, en Puerto Natales (Chile). Y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales porque los movimientos de este personaje parecían estudiados cuidadosamente. Las caras largas de los empleados, sorprendidos por la cantidad de productos que se llevaba y el enorme monto que había sumado, también tuvieron una destacada cantidad de comentarios entre los usuarios.

Es que, de todo lo que se podría haber llevado gratis, el colombiano Brayan Velásquez tuvo en claro desde el principio lo que quería: alcohol. Así, se desplazó a una increíble velocidad rumbo a los estantes de bebidas alcohólicas y arrasó con lo que pudo. Vació toda una góndola y luego trató de ir por más pero ya el tiempo se había cumplido. Algo que los preocupados empleados del local no dejaron pasar. Es que el muchacho se llevó una fortuna de un saque y parece que este concurso no resultó tan buena idea como esperaban.

En una entrevista con el gerente de la tienda, éste aseguró que las reglas serían modificadas para la próxima entrega, prohibiendo las bebidas alcohólicas.

El ganador sorprendió sobremanera a los presentes y en total, su cuenta sumó más de un millón de pesos chilenos (1.500 dólares). En Facebook?, las imágenes ya superan las cuatro millones de reproducciones.

El colombiano se volvió famoso en las redes sociales y decidió hacer un video contando un poco su insólita experiencia: "Mi esposa fue la que me dijo que fuera por todo el trago, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón, me dañó la cabeza (...) Fue suerte, pero también astucia, inteligencia porque lo supimos pensar y fuimos directo a lo que íbamos, por lo más caro. No había ninguna regla, era lo que yo agarrara me lo llevaba", dijo Velásquez entre risas.

El hombre, aseguró que no le gusta consumir licor y manifestó que aún no ha decidido qué hacer con todas esas botellas de bebidas alcohólicas. Lo más posible es que monte su propio bar en Chile para poder venderlas.

"Me han ofrecido varias propuestas, pero no quiero regalarlo. Sé que se puede vender bien vendido o hasta puedo montar una botellería (licorera) con mi pareja", dijo finalmente el colombiano en Facebook.

Por último, el afortunado y vivo ganador, agradeció: "Gracias a todos. Muchas gracias al supermercado Colo Colo 2 por haberme dado esta oportunidad. Siempre compramos aquí, Nosotros los ganadores de la peluquería y la Barberia les agradecemos a todos". /Clarín