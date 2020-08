A sus 68 años, Adriana Aguirre se animó a subir una foto sin nada de ropa

Con cientos de "me gusta" y decenas de comentarios en su publicación, a las pocas horas la red social le solicitó que eliminara la polémica imagen sexy

Las redes sociales no son solo de los jóvenes, y prueba de ello es la revolución que protagonizó Adriana Aguirre (68) en Instagram. La actriz posteó una foto tirada boca abajo desnuda sobre su cama, con la precaución de colocarse un cartel que decía "censurado" encima de su cola.

"Me mandó un mensaje Instagram pidiendo que la eliminara por una cuestión de desnudo. Me parece algo ridículo porque realmente creo que hay otra cuentas que tienen desnudos. Esto era algo muy cuidado. Hay cuentas que muestran mucho más. Me están discriminando por ser una figura pública", explicó Adriana.

Luego, se refirió a la serie de fotos que le saca Ricardo García, con quien convive pese a que aseguran estar separados: "Vamos a ver ahora cómo hacemos con estas fotos que tenemos para que no molesten. Encima que no me dan el tilde azul y siendo una figura emblemática de la República Argentina vienen con problemitas estos estúpidos".

Adriana Aguirre iba a divorciarse y concretar la división de bienes en diciembre, asunto que postergaron a abril. Sin embargo, la cuarentena juntos cambió todo.