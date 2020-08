Vuelta a clases: “Aún no hay fecha para el regreso para alumnos de 5° año”

Así lo manifestó el ministro de Educación Matías Cánepa quien aseguró Salta no está entre las provincias que regresarán a la modalidad presencial.

Fin del misterio, aún no hay fecha para el regreso de alumnos del 5° año a las aulas, así lo manifestó el ministro de Educación, Matías Cánepa, tras una visita a una escuela en Cerrillos. “No hay una fecha para la vuelta de 5° año, nosotros si queremos hacer un acompañamiento con algún grado de presencialidad pero una vez que estemos en condiciones de hacerlo”, dijo en diálogo con Todo Salta Noticias.

A nivel nacional solamente tres provincias que van a comenzar, es donde hay muy poquitos casos como Catamarca, Santiago del Estero y San Juan, en principio ellos avanzarían pero nosotros no todavía no”.







Cánepa confirmó que el plan que mayor factibilidad tiene es el de realizar una complementación de contenidos en el 2021. “La idea es trabajar en los contenidos de este año, poder sumarlos y articular con los que vienen y de esa manera no perder este año pero como siempre le decimos a los padres, eso no significa no practicar o tratar de ejercitarse en todo este tiempo”.

“Tenemos que seguir fortaleciendo hasta que se resuelva el problema de la pandemia tanto a través de la virtualidad como a través de las cartillas y los mecanismos que se utilizan para llegar a cada familia, a cada hogar. Tenemos el compromiso de ir a buscar a aquellos chicos que no se han conectado en todo este tiempo”, finalizó.