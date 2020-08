Pidieron colaboración para el sepelio y recibieron un cajón de cartón

Cristian Fabián Herrera tenía 22 años y vivía en Tucumán. Según lo relatado por su familia, lo encontraron muerto la tarde del sábado en su casa del humilde Barrio La Costanera. Debido a su complicada situación económica, pidieron ayuda a la comisaría local y a Defensa Civil de la provincia el servicio de sepelio gratuito que brinda el Gobierno a quienes no pueden costearlo.

Cuando la empresa encargada de proveer el servicio llegó hasta la vivienda, pusieron al joven en un cajón y se lo llevaron. Pero tamaña fue la sorpresa de la mamá de Cristian cuando se percató de que ese cajón no era uno tradicional sino que era de cartón.



"No nos dimos cuenta porque estaba envuelto en telas. Pedimos sacarlo y “hacerlo caminar”, para que el barrio se despida de los lugares donde él le gustaba pasar, pero no nos dejaron, nos decían que no se podía. Lo llevamos luego al Cementerio del Norte. Ahí los empleados dijeron: “¿qué es esto?, no se puede traer un humano así". Así relató Yenifer Herrera, la hermana del joven, al diario La Gaceta la extraña situación que vivieron.



Posteriormente, amigos y familiares de Cristian denunciaron lo ocurrido a través de las redes sociales, compartiendo las imágenes del indigno féretro.



Consultado por TN Noticias, el titular de Defensa Civil de Tucumán, Fernando Torres, reconoció que efectivamente se brindó ese servicio a pedido de la familia pero que en ningún caso se utiliza ataúdes de cartón. Por lo que desconoció por completo lo ocurrido y desligó responsabilidades afirmando que los contratos con las empresas prestadoras dependen del Ministerio de Desarrollo Social.