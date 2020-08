Ángela Leiva contó que está de novia con uno de los músicos de su banda: “Toca el trombón”

Ángela Leiva estuvo este miércoles en Corte y confección luciendo el diseño de Lena, una de las participantes, y Andrea Politti destacó el debut que tuvo en el Cantando 2020 junto a Brian Lanzelotta.

"Mueren los hombres por vos, Ángela. ¿Sabías, no? Caen, hacen fila. ¿Sos consciente de eso?", le preguntó Politti.

"No. Le mando un beso a mi novio que me está mirando", le contestó Leiva.

"¿Quién es tu novio?", quiso saber Andrea.

"Martín, mi amor. Besito, mi vida", respondió Ángela.

"No nos cuenta más nada. Hoy estoy chusma", reconoció la conductora.

"No, no les cuento más. Chicos, no hablo de mi vida privada", bromeó Ángela Leiva.

"¿Es artista?", se interesó Flavio Mendoza.

"Es músico de mi banda", expuso la cantante.



Ángela Leiva y su novio Martín (Foto Instagram)

"¿Qué toca?", le preguntaron.

"Ay… toca el trombón, un instrumento de viento", explicó Leiva.

"¡Aparato grande!", exclamó Flavio.

CORTOCIRCUITO CON LA PRINCESITA

Ángela Leiva y Karina, La Princesita, son dos referentes de la movida tropical y hace unos días se cruzaron fuerte en el Cantando 2020, donde expusieron las diferencias que mantienen desde hace años.

“Yo ya pedí las disculpas correspondientes, por eso mi objetivo es íntegramente artístico en el Cantando. Ojalá que podamos mejorar nuestra relación. Mis intenciones con ella son claras, le pedí disculpas y ya no puedo meterme en su cabeza, en su forma de interpretarlo, de sentirlo. Pero me gustaría que tomemos un café. Va a depender de ella”, comentó Ángela Leiva en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“La verdad es que como artista mi objetivo está absolutamente relacionado a mi carrera. Yo manifesté que quería estar y me convocaron al otro día, inmediatamente, fue muy rápido. Me encanta cantar y salir de la zona de confort. Soy artista tropical, me dediqué a la cumbia, pero entiendo que me tengo que encontrar con desafíos. Me encanta poder mostrarle mi lado artístico a un público mayor. Me gusta que me escuche gente que no escucha cumbia”, finalizó Leiva.

EL CRUCE

Karina La Princesita y Ángela Leiva protagonizaron un picante ida y vuelta en el Cantando 2020 cuando la jurado la encaró por unas “acusaciones graves”.

Karina La Princesita la encaró directamente a Ángela Leiva. Ángel de Brito solo dio el pie en la devolución y trajo el tema que Leiva afirmaba que Karina no la saludaba… Y La Princesita tenía varias cosas guardadas para aclarar.

“Es una cosa pasada”, dijo Leiva, queriendo tirarla afuera.

“Lo pasado no caduca”, la enfrentó Karina.



Karina se sacó varias espinas.

“Nunca pensé una nueva era, porque de mi parte no dije nada. Sí hubo de tu parte. Hablaste pestes de mí. Algunas son cosas que no son tan graves y las puedo pasar por alto. Por ejemplo que des fechas de cuando me puse a salir con mi ex, que des por hecho que empecé a salir con mi nuevo estando con El Polaco. Eso lo puedo pasar por alto. Son pavadas”, apuntó Karina.

“Ah buenísimo, no lo traigamos a la pista entonces”, le contestó Leiva.

“Yo voy a poner en la pista lo que tenga ganas. Una colega que tiene un vozarrón tenga que recurrir a estas cosas para tener cámara”, la siguió La Princesita.

“Si te herí, te pido disculpas. Lo hago públicamente”, recalculó Leiva.

“De mi vida privada lo dejo de lado. Que te burles de mí como cantante, con tres quistes vocales, también. Pero si pedirte que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste: dijiste que tu carrera se vio truncada por mi envidia, por mis celos", le pidió Karina.

“Eso es lo que me decían a mí. A mí me llegaba esa información”, se defendió Leiva.

“Que yo amenazaba a los empresarios de este país. Están los videos”, le retrucó Karina para que no haga la distraída.

“Mandamelos”, le pidió Leiva de forma irónica.

“Seguro los chicos del programa los van a subir. Pero me parece que eso no es una pavada. Esa acusación es grave, yo no me meto con el trabajo de los demás. Es muy injusto. No dudo que te hayan puesto trabas, fui testigo. Te apoyo como cantante y como mujer. Me parece injusto que me echaras la culpa a mí. Vos sabés quien fue. Ahora que terminé podés hablar”.

“A mí me decían eso”, volvió a mencionar Leiva.

“Te jactaste de tener pruebas. Eso fue muy injusto. No fue verdad”, cerró Karina.

“Si te herí, te pido disculpas”, se excusó Leiva.

/Eltrecetv