Un fiscal sostuvo que las mujeres deberían portar armas para evitar femicidios

El fiscal jefe de la ciudad neuquina de Cutral Co, Santiago Terán, pidió que las mujeres víctimas de violencia tengan la obligación de portar un arma de fuego y, cuando el violento se les acerque, le disparen y lo maten. Sus dichos generaron amplios repudios.

En una extensa entrevista brindada a la radio de la comarca petrolera, FM Fuego, Terán habló sobre violencia de género, sobre las dificultades que muchas veces atraviesa una víctima para escapar de los círculos de violencia y sobre cuáles serían las salidas para evitar los femicidios.

Terán afirmó que "cuando el sujeto está dispuesto a matarte no hay ninguna barrera que lo frene, sólo un tiro en la cabeza, y ese tiro lo va a tener que disparar la mujer cuando el sujeto vaya a buscarla".

"Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de arma de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo. Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo", explicó el pasado viernes, el mismo día que ocurrió el femicidio de María Marta Toledo en la ciudad de Centenario.



Adelantándose a las posibles reacciones contra sus dichos, el funcionario judicial afirmó: "Muchos van a decir que soy apologista de la violencia y todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia".

"Esas famosas casas de cuidado, bueno, son soluciones provisorias, no definitivas. ¿Quién las cuida? Se defienden entre ellas las mujeres, no hay policías cuidándolas ni nada por el estilo, porque el Estado no tiene recursos y no coloca guardias para cuidarlas", planteó. Y se animó, incluso, a decir que las armas adentro de los hogares no implicaban un peligro para los menores de edad. "Adentro de las casas hay cuchillos también, ¿no? ¿Y se viven apuñalando los nenes? No jodamos", afirmó.

Rechazos

Los dichos de Terán no tardaron en ser repudiados por organizaciones de mujeres, quienes rechazaron que las medidas para evitar sus propias muertes esté en manos de ellas. "La violencia machista no se resuelve con más violencia. De ninguna manera se evitarán más femicidios incitando a las mujeres, víctimas de violencia machista a la comisión del delito de homicidio. La Justicia debe cumplir con su rol y sus responsabilidades, no delegarla en las víctimas con soluciones de este nivel de irracionalidad", plantearon en un comunicado firmado por mujeres de diversos arcos políticos de Neuquén.



Previo al planteo de la portación de armas, Terán había dicho que si las mujeres eran citadas en un lugar por un hombre del cual ya sospechaban sus actitudes violentas, debían hacerlo acompañadas de un hombre o aprender artes marciales. "La mujer jamás debe concurrir a la cita que le ofrece el masculino, nunca. En todo caso siempre confiar en papá o en mamá, mientras tu papá no sea un golpeador. Si tenes un papá golpeador tu suerte está echada, o andate con tu hermano, cosa que tengas quién te defienda. Sino, te recomiendo desde ya, comenzá desde muy chiquita a hacer artes marciales y pegale una paliza de aquellas", expresó.

Otra de las organizaciones que se expresó fue Mumalá de Cutral Co, desde donde afirmaron que "resulta inadmisible que ésta sea la respuesta del Estado hacia las mujeres que acuden al Poder Judicial al momento de denunciar y solicitar protección estatal".

"Señor fiscal, sepa que la violencia machista no se resuelve con más violencia y mucho menos con prácticas machistas. Erradicar la violencia sugiere un cambio socio-cultural que está muy lejos de resolverse con "un tiro al macho".", agregaron en un comunicado.

Por último, desde Mumalá expresaron que "las declaraciones nefastas de este funcionario dan cuenta de la gran falencia del Poder Judicial en relación a la capacitación y aplicación de la perspectiva de género. ¿Qué dice a todo esto el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué medidas toman cuando escuchan semejante barbaridad en la boca de un Fiscal jefe?".

No es la primera vez

En octubre del año pasado, el fiscal Santiago Terán fue desplazado de la investigación por el crimen de Luciano Fuente, el nene de ocho años que murió tras ser alcanzado por una bala perdida en Cutral Co.

En aquel entonces, consultado en radio "Top hit" respecto de cuánto tiempo especulaba en que se podía llegar a hacer una "limpieza" de las ciudades en el caso de que se instalara Gendarmería, Terán respondió: "El gendarme en la calle con la directiva judicial y la constitución en la mano, en 30 días limpiamos dos pueblos. Entramos a todas las casas, el que sea inocente no tiene por qué negarnos la entrada, que todo el mundo nos abra la puerta, sin necesidad de allanamiento y el que se niegue te allano y te aseguro que en 30 días te limpié los dos pueblos".

Tras sus desafortunados dichos, el fiscal general José Gerez, ordenó que sea desafectado de la supervisión del caso. "Estoy correctamente desplazado. Asumo correctamente la decisión, cuando perdés la objetividad no podés llevar adelante un caso, lo asumo. Las reglas de juego son esas", reconoció Terán en su momento.

Fuente: lmneuquen