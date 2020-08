Vecinos del barrio El Bosque atraparon a dos ladrones y casi los linchan

Fue una noche de película en el barrio El Bosque, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde vecinos del block 17 lograron atrapar a dos ladrones que violentaron las cocheras y se llevaron motos, bicicletas y otros elementos. Los afectados denunciaron una ola de robos e inseguridad.

Laura estaba durmiendo junto a su familia cuando cerca de las 1:30 le comenzaron a tocar insistentemente el portero de su departamento, mientras se levantaba para atender sintió como personas subían corriendo por las escaleras hasta que le tocaron la puerta. Atendió y eran sus vecinos que le contaron su chochera estaba abierta y varios habían sufrido robos.







“Mi esposo e hijo mayor bajaron de inmediato y efectivamente la cochera estaba abierta, nos robaron una moto y una bicicleta. En ese momento los vecinos salieron a buscar a los ladrones no sólo por el barrio sino por los alrededores sin suerte”, contó en diálogo con InformateSalta.

La Policía llegó en un instante y también inició un patrullaje, el barrio se encuentra frente a un gran descampado que ya ha sido objeto de numerosas denuncias por robos y hechos de inseguridad, sin ir más lejos, fue el escenario donde una jovencita sufrió un ataque sexual hace un año.

“En ese momento por más que buscamos no logramos dar con los responsables y regresamos a nuestra casa, horas más tarde volvieron a tocar el portero porque otros vecinos encontraron a los ladrones cuando intentaba cometer otro robo”, explicó.







La situación generó la indignación de los vecinos que los atraparon que comenzaron a golpearos y antes de que la situación se descontrole llegó la Policía y detuvo a los causantes. Tras un intenso rastrillaje del que participó inclusive la Gendarmería lograron recuperar una motocicleta 0KM y otros objetos. “Todo estaba escondido en el descampado, nuestra moto lamentablemente apareció a unas cuadras muy dañada y con el faltante de partes, la bicicleta no apareció. Me sorprendió el pacto de silencio entre los detenidos, se los interrogó para que digan donde estaban las otras cosas, pero no emitieron palabra”, aseguró.

Cuando quisieron radicar la denuncia en el Barrio Docente, se dieron con la novedad de que “no había oficial, tuvimos que ir a otra dependencia para intentar hacer la denuncia formal por lo ocurrido. Además pedimos que el dueño del descampado se haga cargo de la limpieza, es tierra de nadie, los ladrones lo usaron de aguantadero para ocultar lo robado”.