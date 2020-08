La grieta en Argentina, ¿volvió o nunca se fue?

El inicio de la pandemia del coronavirus en Argentina había logrado una aparente tregua entre el nuevo gobierno nacional comandado por el Frente de Todos y el gobierno saliente de Juntos por el Cambio.

Las apariciones de Horario Rodríguez Larreta en las transmisiones de Alberto Fernández, fue una de las pruebas de esta situación. Incluso la figura del presidente junto a gobernadores claves, como Gerardo Morales dio la sensación de que la Argentina podría llegar a cambiar su camino. Sin embargo, al volver el Congreso Nacional mediante las sesiones virtuales, fue suficiente para que la grieta reapareciera y quizás con más fuerza.

En el programa de televisión Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 por Somos Salta), los diputados nacionales Lucas Godoy (Frente de Todos) y Martín Grande (Juntos por el Cambio) reconocieron que las grandes diferencias entre ambos espacios políticos siguen existiendo.

“Creo que siempre habrá luchas de intereses, conflictos de intereses sectores que buscan resolver el propio y no el general (…) es preocupante cuando las desavenencias o las opiniones divergentes son agravios y cuando se trata al otro como un enemigo” dijo Godoy.







“No creo que hayamos aprendido muy mucho en plena pandemia, en la Cámara de Diputados en la ampliación de presupuesto mostró claramente que por más que queramos civilizar el dialogo político (…) Desde el oficialismo siempre se busca la ofensa y no se puede seguir en esa situación y obliga que desde la oposición se les pegue y ahí se arma la trifulca” agregó Grande.







¿Y la reforma judicial?

Existen posturas totalmente opuestas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Grande y Godoy dieron cuenta de esta situación.

El primero sostuvo que es un proyecto totalmente inadecuado para el momento que vive la Argentina. “Tenemos mil problemas que resolver mucho más importantes”. Mientras que el segundo aseguró en Sin Vueltas de InformateSalta que oponerse a un proyecto al nunca leyeron es algo sin sentido. “Podés estar de acuerdo o no, pero primero tenés que leerla y no rechazarla de cuajo, eso si me parece que es una operación política”.







Canje de deuda argentina

Para el diputado nacional del Frente de Todos, Lucas Godoy ha sido una gran noticia la resolución con los acreedores ya que le permitió al país ahorrar 33 mil millones de dólares. El legislador hizo hincapié que la situación de la deuda argentina heredada del gobierno de Mauricio Macri era “calamitosa”.

“Es una buena noticia para todos porque ahora tenemos que lograr que este respiro fiscal sirva para generar condiciones de trabajo, crecimiento, disminución de las asimetrías regionales” puntualizó en el programa de televisión Sin Vueltas de InformateSalta.

Por su parte, el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Grande manifestó que la deuda tomada durante el gobierno anterior fue especialmente para obra pública de gran envergadura.

“Se transformaron los 100 municipios más pobres de la Argentina, y otra parte de la deuda que se tomó fue para pagar la deuda vieja, los bonos que se están venciendo ahora y que se reprogramaron fueron los bonos que firmó Kicillof” recordó.

IFE, el escándalo que comenzó en Salta y ahora es nacional

Grande adelantó en Sin Vuelas de InformateSalta que esta semana habrá novedades por parte de la justicia federal. “El fiscal Toranzo me dijo que 20 políticos lo cobraron en Salta con seguridad y hay que recalcar que no es solo Salta, es un escándalo nacional, y en los próximos días nos vamos a dar cuenta de la corrupción existente” dijo el diputado nacional por Juntos por el Cambio.

Sin embargo, Godoy llamó a no generalizar. “Hay que poner blanco sobre negro para no desbaratar lo importante de un programa que llega a 9 millones de personas. Hay que ver las distintas situaciones, hay que individualizar no meter a todos en la misma bolsa” concluyó el legislador del Frente de Todos.