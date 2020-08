¿Qué negocios se esconden detrás de la negativa a los testeos grupales?

El Pool Testing (testeos grupales) es un sistema implementado en otros países, con muy buenos resultados, que permite hallar contagiados de Covid-19 sin necesidad de un uso masivo de hisopados. No sólo ayuda a detectar más casos en menor tiempo, sino que es más económico.

En Salta, desde el mes de abril, el gerente del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione, junto a un equipo de técnicos y profesionales de la salud, presentaron un proyecto para realizar testeos grupales para ahorrar los costosos kits de PCR, explicando que con 5 mil test se podrían analizar a 25 mil personas.





Días atrás, el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Francisco “Paco” García, confirmó que “se estuvo trabajando específicamente con el protocolo que presentó el Hospital Público Materno Infantil”. En aquel momento, señaló que el método que apunta a no desperdiciar insumos y expandir el alcance de los análisis, ya está en la fase de aprobación del Comité de Ética de la provincia. “Tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley de bioética de la provincia de Salta”, afirmó.

Cuando estaba todo casi listo para que pudiera iniciarse en Salta con los testeos grupales, desde el Ministerio de Salud hicieron marcha atrás. “Me están avisando que no podemos largar nada porque en el Ministerio lo quieren rever, no quieren avanzar con el tema, la parte ética y científica ya había sido aprobada”, dijo consternado el gerente del Hospital Materno Infantil, Federico Mangione en Radio 10.



“Estamos dando marcha atrás, sinceramente yo tengo que decir que hasta acá llegamos porque creo que los tiempos nos están apremiando, no sé si hay un problema con el Colegio de Bioquímicos, hay algo que no terminamos de entender. Hoy es un día oscuro para mí y para varios sectores porque nos quedamos sin un instrumento que es muy pero muy importante que es el pool testing, no sé por qué la negación de querer hacerlo”, manifestó en diálogo con la periodista Josefina Chávez Díaz.

El cambio repentino en la decisión del Ministerio de Salud llama la atención y levanta sospechas de estar favoreciendo al sector privado. “Me avisaron que no larguemos nada porque la ministra quería rever todo, tengo entendido que el sábado hubo un gran problema en el colegio de Bioquímicos a causa de esto. Pero hay que seguir trabajando para adelante, deben tener motivos que tendrán que explicar”.

Mangione explicó que éste es el momento indicado para realizar el testeo grupal ya que el método es ineficaz cuando la transmisibilidad del virus supera el 5%: “Tenemos que empezar a prepararnos, aparentemente ellos consideran que esto no sirve, estoy peleando hace 4 meses con esto y no lo aprueban. Están esperando que no sirva, que la transmisibilidad sea mayor al 5%”.

Días atrás, el gerente había indicado que con 5 mil test se podrían analizar a 25 mil personas. Cada test cuesta aproximadamente 25 dólares para la salud pública, entre insumos y personal, lo que representa cerca de $1.800 pesos. En el sector privado, los testeos de PCR tienen un valor que va desde los $5.000 a los $8.000, dependiendo el laboratorio.



La pregunta que se desprende de ésta comparación es si el rechazo a los testeos grupales no sería una forma de favorecer directamente a los intereses económicos del sector privado. La demora los favorece.