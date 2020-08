Dos colectivos chocaron en zona sur, hubo lesionados y daños materiales

El siniestro vial entre las unidades de la empresa Ale se registró sobre Avenida Ex Combatiente de Malvinas, altura la ex Boratera en sentido Sur-Norte, al parecer por no respetar la distancia recomendada. La unidad que venía desde Chicoana chocó por detrás a la Unidad del corredor 5B que, cuyo recorrido es desde B° Santa Ana hasta zona Norte.

Desde el lugar, efectivos policiales informaban al móvil de Todo Salta Noticias que había lesionados. En tanto se aguardaba personal de Criminalística para los peritajes.